Extraordinarias en Ciudad: el PRO, cerca de alcanzar los votos para suspender las PASO porteñas

El PRO negocia voto a voto la suspensión de las PASO en Ciudad

Cómo adelantó Ámbito, en el peronismo se muestran abiertos a apoyar el proyecto, pero pone condiciones. Si bien la rama porteña de Unión por la Patria aún no comunicó su decisión de manera oficial, el clima general muestra un escenario a favor del proyecto. "El espíritu de todas las tribus que integran el PJ es acompañar", adelantaron. De confirmarse, será un fuerte apoyo de parte del principal sector opositor, desde donde aclaran: "Sin nuestro voto no lo van a poder aprobar".

El aporte del PJ al poroteo final sobre las PASO no es el único. El radicalismo también se mostró a favor de la posición del oficialismo. "Las PASO tienen sentido para cargos ejecutivos. Suspenderlas este año está bien, dado que son legislativas. Además por el ahorro presupuestario que implica para todos los porteños", expresó la titular del bloque UCR Evolución, Manuela Thourte.

El legislador radical Francisco Loupias también manifestó a este medio la postura en favor de la suspensión de las primarias, no solo por que, según consideró, deben ser los partidos políticos los que internamente discutan qué candidatos integran las boletas que los representarán ante la ciudadanía, sino también por el gasto que implica. “Estoy de acuerdo en suspender las PASO en este caso que son locales y únicamente legislativas", señaló.

Quien también se pronunció en favor del proyecto de Jorge Macri fue el legislador de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, clave para la aprobación del Presupuesto 2025 en diciembre pasado. Pese a diferencias, adelantó que acompañará con su voto. "Estoy a favor de eliminar las PASO. La suspensión como concepto no me parece muy apropiado. Pero supongo que peor es nada", declaró a Ámbito.

A pesar de contar con los guiños del PJ, la UCR y liberales para desterrar las PASO durante 2025, el oficialismo debe negociar con sectores que, pese a una mayor cercanía ideológica, hoy se muestran más reticentes a acompañar las iniciativas de Jorge Macri. Se trata de los libertarios y del bloque PRO aliado a la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, quienes buscan trasladar la agenda de Nación al terreno porteño: en lugar de la suspensión, exigen que las primarias sean suprimidas definitivamente.

"Lo de la suspensión de las PASO por ahora no lo vamos a acompañar", adelantó a este portal una fuente con llegada al espacio bullrichista, desde donde mantienen una disputa abierta con el oficialismo porteño y, principalmente, con la máxima autoridad del partido a nivel nacional, el expresidente Mauricio Macri, en medio de los tironeos entre ambos bandos por la definición respecto al frente electoral con La Libertad Avanza: los primeros apuestan por una fusión electoral con los libertarios, mientras que en el PRO buscan proteger la identidad del partido.

La explicación que dieron a este medio desde ese bloque sobre las dudas que hay en cuanto a la posición final respecto a las PASO tiene que ver con el debate que tendrán los diputados y senadores nacionales. "Vamos a ver q pasa en Nación para definir una posición", remarcaron.

El temario de las sesiones extraordinarias en Ciudad: RIGI, blanqueo y beneficios fiscales

El temario se completa con adhesiones al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Regularización de Activos, dos leyes sancionadas por el Congreso nacional. También se debatirán otras tres iniciativas impulsadas por Jorge Macri: una bonificación progresiva a pequeños contribuyentes del Régimen Simplificado del impuesto a los Ingresos Brutos, la regularización de deudas tributarias al 31 de diciembre del 2024 y la reducción a cero de las alícuotas de Impuestos a los Sellos.

En el caso de la “Bonificación a pequeños contribuyentes del Régimen Simplificado", el proyecto contempla una es la eximición del 100% y del 75% de Ingresos Brutos a las personas cuya actividad económica principal sea la prestación de servicios no profesionales. Entre los trabajadores alcanzados por el beneficio estarán aquellos que realicen tareas en rubros como plomería, electricidad y gas, peluquería, centros de estética, administración de consorcios, fotografía y limpieza, entre otros.

En cuanto al Impuesto de Sellos, la propuesta establece una alícuota del cero por ciento (0%) para los contratos de locación destinados a fines comerciales o los contratos de locación de vivienda con fines turísticos. Alcanzará a las operaciones de leasing de vehículos, beneficiando indirectamente a la industria automotriz. Se aplicará a los fideicomisos con fines inmobiliarios, que potenciará y facilitará el acceso a la vivienda. La compraventa de vivienda familiar por debajo de los $205 millones también queda exenta del impuesto de sellos.

"La adhesión al RIGI y al blanqueo de capitales lo vamos a apoyar", garantizaron desde el PRO aliado a Bullrich. De igual manera se pronunciará Yamil Santoro: "RIGI, blanqueo y bonificación de Ingresos Brutos voy a votar a favor también". En cambio en la UCR Evolución aún no hay una definición: "No lo tenemos definido, es un proyecto de la LLA que se presentó el año pasado", dijo Loupias respecto al régimen de inversiones y a la regularización de activos. Y cerró: "Veremos en el transcurso de las discusiones internas que tengamos. A nivel nacional no se apoyó", señaló sobre la posición de los radicales cercanos al senador y titular del partido, Martín Lousteau.