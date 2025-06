Movilizaciones desde las provincias: partieron micros hacia CABA para apoyar a Cristina Kirchner

La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner no es solo un ataque contra una persona, es un nuevo episodio del mismo entramado que venimos denunciando hace años: la utilización política del Poder Judicial, en complicidad con los grandes medios de comunicación, para excluir a

tafiviejo.jpg Dos micros partieron desde Tafí Viejo a Constitución para apoyara a la expresidenta del PJ Nacional.

También desde el norte del país partió una caravana de ómnibus desde Santiago del Estero. Esta vez, los protagonistas son varios intendentes que participaron de un encuentro presencial y por Zoom, que se concretó el último sábado, de 250 jefes municipales del país para convocar a la movilización de este miércoles 18. "Los intendentes peronistas santiagueños también sumaron su participación porque vamos rumbo a una histórica jornada de movilización popular para defender la democracia y los derechos del pueblo", sostuvo el senador nacional peronista José Emilio Neder, también presidente del peronismo provincial. Neder sostuvo que desde las primeras horas de este miércoles estarán abiertas las puertas del PJ, en donde habrá actividades de repudio a la condena a la exvicepresidenta.

Desde el sur

Durante el feriado del lunes, desde la sede del PJ Río Gallegos, en Santa Cruz, partieron dos ómnibus con militantes rumbo a la CABA para concentrar en Constitución, frente al domicilio de la expresidenta de la Nación. Unas horas más tarde también salieron dos ómnibus con el mismo destino desde El Calafate. "La idea es ir a acompañar a la compañera Cristina como lo va a hacer desde toda la Argentina, por todo lo que está pasando y no es menor que sea desde acá, de la cuna e donde nacieron dos presidentes", sostuvo Claudia Picuntureo, integrante del gabinete del intendente Pablo Grasso, una de las organizadoras del viaje, consultada por el medio La Opinión Austral. "Tenemos mucha emoción, viajamos con muchas expectativas y esperando que con el apoyo del pueblo ella se sienta bien", expresó Paola Soto, una de las vecinas. "Ella representa al pueblo, representa el laburo, la puesta en valor de la gente y del obrero, porque los mejores años siempre fueron y serán peronistas", agregó Isaías Mercado antes de partir.

Una delegación viajó desde Ushuaia y llegó este martes al domicilio de Cristina Fernández. Los integrantes de los dos ómnibus se concentraron desde este mediodía frente al departamento de la exmandataria, en Constitución, y permanecerán en el lugar para participar de las actividades del miércoles. La delegación partió el domingo, luego de un acto que realizó el PJ de esa ciudad, de apoyo a la expresidenta, que encabezó el presidente del PJ de Tierra del Fuego, Walter Vuoto, también intendente de Ushuaia. El encuentro fue en el microestadio José "Cochocho" Vargas y convocó a organizaciones sociales, gremios y agrupaciones políticas.

"El fallo de la Corte Suprema es en contra de Cristina también como un símbolo por lo que representa. Nos nos quieren aleccionar a los que queremos luchar y queremos un país mejor, es un fallo que dice que si sos dirigente político, sindical o social ‘no levantes la cabeza porque te vamos a ir a buscar’. Pero se olvidaron que el peronismo no se entrega y no se vende y que la militancia del campo popular no tiene miedo", expresó Vuoto. Antes hablaron el periodista Daniel Guzmán, veterano de guerra de Malvinas; el referente peronista Franco Gergo, el legislador Federico Greve, la diputada nacional Carolina Yutrovic y un representante de la CGT.

neuquencfk.jpg Desde la capital de Neuquén también partió una delegación para apoyar a la exvicepresidenta.

Dos colectivos partieron desde la terminal de Neuquén este martes, alrededor de las 13.00, y uno salió dos horas antes desde Cutral Co, rumbo a Buenos Aires para participar de los actos de apoyo a presidenta del PJ Nacional, bajo la consigna "Argentina con Cristina". De todos modos, habrá una marcha en el centro de Neuquén para la militancia y los vecinos que no pudieron viajar, que será a las 11, en el monumento a San Martín. En General Roca también marcharán, de igual modo que en Bariloche. En la turística ciudad el acto será a las 16, en el Centro Cívico, y desde allí habrá una marcha hacia el Juzgado Federal, para luego retornar a la plaza Expedicionarios del Desierto, en donde se leerá un pronunciamiento conjunto.

Mendoza

El fin de semana hubo encuentro del peronismo en el Sindicato de Artes Gráficas, en donde se coordinaron los pasos a seguir, tras la condena a Cristina Fernández. Allí, la CGT local confirmó que aportaría ómnibus para quienes tengan en interés en viajar a la CABA. Participaron de la reunión miembros de La Cámpora, entre otras organizaciones peronistas, más dirigentes de varios partidos de izquierda, como el PTS, el MST y PTP, que comprometieron viajar a Buenos Aires. Los cuatro colectivos partieron este martes, alrededor de las 16.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1934731213031526563&partner=&hide_thread=false Desde la sede del PJ Nacional, junto a compañeras de todo el país, alzamos la voz en defensa de Cristina. No la persiguen por lo que hizo, sino por lo que representa: un futuro con justicia social, igualdad y derechos para la Argentina. pic.twitter.com/T47gBxkDnW — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 16, 2025

Desde el peronismo mendocino se señaló que la sede del PJ estará abierta este miércoles y la principal acción consistirá en acompañar la marcha de los jubilados, de todos los miércoles, en la plaza San Martín. Una de las principales organizadoras es la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. El peronismo mendocino definiría en una interna abierta, prevista para agosto, a los candidatos para las elecciones legislativas nacionales de octubre pero la condena a Cristina Fernández puso en pausa la confrontación hacia adentro de esa fuerza.