Se agita la interna de la UCR de Catamarca por el debate sobre una alianza con La Libertad Avanza

En sus declaraciones, Fama aclaró que aunque todavía hay tiempo para definir posturas "es válido aventurarse en esta hipótesis". "Es necesaria una unión a nivel provincial no solo del radicalismo sino también de todo el arco opositor para enfrentar al gobierno peronista que tenemos en esta provincia", sostuvo en una entrevista en Splendid AM. Y consideró que el actual gobierno provincial "comenzó a mostrar signos de caudillismo". "La marca LLA, el sello, garpa, puede ser atractivo para algunos, en mi caso no es tan así, pero no descarto una alianza que pueda enfrentar al peronismo", cerró.