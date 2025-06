Nick Jonas interpretará a Paul Stanley en una película biográfica de Kiss

Nick Jonas está a punto de cerrar un acuerdo para interpretar a Paul Stanley , vocalista de Kiss , en Shout It Out Loud , la película dirigida por McG ( Joseph McGinty Nichol ) sobre la formación de la venerable banda de hard rock en la década de 1970.

Según informa el portal Deadline Jonas cantará él mismo. Además de ser cabeza de cartel de la banda de hermanos The Jonas Brothers , Jonas ya ha participado actuando en películas y series.

Cómo será Shout it Out Loud, la película biográfica de Kiss

Shout it Out Loud se centra en la formación de la banda de glitter rock de los 70. Stanley apenas encajaba en la imagen de un líder sex symbol durante su infancia. "Era sordo de un oído y tenía una ligera deformidad que me hacía ver diferente", dijo Stanley una vez. "Era un niño bajito y gordo, y la música se convirtió en mi salvación, un lugar donde esconderme y soñar. Y cuando tocaba, siempre había chicas alrededor".

McG está buscando a una estrella para interpretar a Gene Simmons, el bajista de voz ronca, potente y desbordante que formó la banda con Stanley.

Stanley y Simmons se unieron al guitarrista principal Ace Frehley y al baterista Peter Criss, y luego destacaron tocando con maquillaje, cada uno con personalidades diferentes. Su éxito perdurable se vio impulsado por una serie constante de himnos de power rock, incluyendo "Rock and Roll All Nite". Superaron todos los pronósticos para convertirse en una de las bandas de mayor éxito comercial en la historia del rock. Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

El proyecto lleva años gestándose, desarrollado por Mark Canton, Simmons, Stanley y Doc McGhee junto con Jody Gerson para Universal Music Publishing Group y Polygram Entertainment, Bruce Resnikoff de Universal Music Group/Ume, quien controla y representa los derechos de publicación y grabación de las canciones de la banda a nivel mundial, y David Blackman de Polygram.