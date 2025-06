Rosenthal, presidente de Makler: "Tenemos una tarea pendiente en Argentina en lo que es interconexión"

R.R: Nosotros somos netamente corporativos. Oil and Gas es uno de los más importantes. Hoy tenemos soluciones de mercado de seguros que podemos ofrecerle a clientes de distintos mercados internacionales. Por suerte, hoy en día, nuestra operación de mercado de seguros es más razonable, porque tuvimos dos años muy duros antes de este gobierno. Recordemos que el año pasado, había un impuesto adicional, era el impuesto país, que era una cosa bastante anacrónica, donde además de pagar los impuestos que pagan todas las pólizas de seguros, había que pagar un 25% para el reaseguro del exterior, lo cual, además, incrementaba significativamente el precio final al cliente, y esto no era trasladable ni deducible, como es el IVA, y generaba ruido. Hoy está todo normalizado, obviamente se consiguen condiciones razonables en el exterior, hay mercados, no tenemos restricciones, con lo cual, una vez establecido ese programa, primero se trabaja en el reaseguro y luego en la sesión local.

P: ¿Qué desafíos encontrás en el sector en este momento?

R.R: Desafíos hay. Por ejemplo, a veces se demora un poco el proceso de inspección de pozos, porque los contratistas que trabajan en el campo tienen algunas limitaciones en su cobertura, así que hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene un contratista que cumpla con todos los parámetros de seguridad necesarios. En Vaca Muerta hay que cuidar a los contratistas, proveedores de servicios, porque tienen las líneas de perforación, hasta catering. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que cuando entra el camión con el catering tengan problemas con el pozo, por ejemplo

Claramente todo esto ha mejorado, se ha sistematizado mucho, los clientes de upstream lo tienen muy claro, las transportadoras también. Y el único tema que tenemos hoy es la infraestructura de caminos y accesos. Tenemos una tarea pendiente en Argentina de todo lo que se refiere a interconexión por caminos u otros medios.

Lo mismo ocurre en minería porque son zonas aún más remotas y menos desarrolladas. Te encontrás con una mina a dos mil kilómetros de altura y alrededor de la mina nada. Y ahí, hay situaciones, desde el punto de vista del accidente, cómo se traslada el accidentado, dónde está la primera respuesta de un accidente. Hay una serie de situaciones, pero minería es así en todo el mundo. La minería es un riesgo.

Pero vamos en camino, creo que las principales petroleras se han puesto de acuerdo, inclusive para hacer inversiones conjuntas en infraestructura, han tomado la decisión de no esperar a que el Estado o la provincia haga la infraestructura. Así que todo esto está evolucionando a una velocidad que no se nota, pero está. Y esa velocidad requiere de mucho cuidado en lo que hace a riesgos, porque hay muchos riesgos cruzados, donde un operador se cruza con otro operador, requiere de mucho cuidado, sobre todo en áreas de responsabilidad civil, quién es el responsable de un eventual daño a terceros, quién es el responsable de una eventual contaminación, en fin, es bastante complejo, requiere de mucho análisis y la verdad es que en el mercado hoy, hablo ahora de colegas, no hay muchos, seremos cuatro o cinco, no es precisamente algo que sea sencillo.

P: ¿Cómo funciona la compañía en Uruguay?

R.R: El asegurador en Uruguay es absolutamente libre en la medida que está calificado, no tiene que estar en una lista, automáticamente está aprobado si tiene una calificación A, y el mercado claramente tiene otro tipo de riesgos, los riesgos son más pequeñitos, solamente la etapa de downstream. Los riesgos en Uruguay son riesgos de manufactura, no hay plantas de gasificación. En Argentina somos 97-98% corporativo, en Uruguay es 100%.

P: ¿Cómo crees que van a ser los próximos años en el mercado?

R.R: Creo que el mercado asegurador va a experimentar una mayor desregulación en la Argentina, y esto es muy bueno, porque a medida que fue desregulándose el mercado fueron creciendo tanto los corredores como las aseguradoras y los servicios relacionados. Lo único, quizás, que debemos considerar en Argentina es que al haber tantos aseguradores, hay 160, deberíamos considerar y revisar las políticas de solvencia. No hablo de que la compañía debería cerrar ni mucho menos, sino que digo que a lo mejor debería fusionarse con otra para generar un mejor balance de solvencia.

Creo que si el mercado se desregula y al mismo tiempo se produce una consolidación de círculos virtuosos, vale decir, donde se fusionan aseguradoras pequeñas con una grande o entre ellas, y generan una mayor solvencia el potencial de crecimiento es enorme. Creo que desregulando vamos a tener operadores más fuertes, va a haber interés creciente por Argentina. Yo soy un vendedor natural de Argentina, cada vez que viajo trato de vender, porque Argentina es un país con todo para hacer.

P: El tema de la desregulación entiendo que está en agenda. Hace unos días Sturzenegger dijo que se viene una revolución en seguros.

R.R: Si es una revolución positiva, por ejemplo eliminando ciertas burocracias, mejorando solvencia, generando un buen contexto de digitalización y de inteligencia artificial para tramitar, por ejemplo, siniestros o una robótica para todo lo que tiene que ver con procesos, bienvenida será.