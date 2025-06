El pronóstico del economista de confianza de Javier Milei sobre las medidas sobre el dólar: "Solo Dios sabe"

"Me parece bien, porque simplifica la vida . Pero la velocidad con la que se va a dar lo sabe solo Dios ", explicó el economista .

juan carlos de pablo.jpg Para de Pablo, la decisión del ciudadano de gastar está relacionada con la "expectativa".

Sobre dichas medidas, de Pablo explicó: "Colchón no es una expresión que me guste porque es geografía. La clave es que los dólares están dentro o fuera del sistema, se los declaró o no impositivamente".