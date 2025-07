Conrado Wittstatt, gerente general de Audi: "El mercado crece por una demanda postergada, no por el uso de dólares en el colchón"

Conrado Wittstatt y su opinión sobre el repunte del mercado de autos premium en el país

Según el directivo, en esta reconfiguración del mercado argentino, uno de los factores clave detrás de este repunte es la eliminación de trabas que durante años limitaron el acceso a vehículos importados de alta gama. “Lo que hay es una recuperación de un segmento que estuvo prácticamente prohibido en Argentina años atrás. Ayuda también, no solamente la apertura de importaciones, sino que además hubo cambios favorables en términos de impuestos muy distorsivos, como los internos, que fueron reducidos a principios de este año”, detalló.

Estos cambios permitieron no solo una mayor disponibilidad de productos, sino también precios más competitivos que sorprendieron incluso al comparar el valor del nuevo A5 en Argentina con su precio en Alemania. Wittstatt aclaró: “Hicimos esa comparación y tiene el mismo precio. No es que buscamos tener el mismo precio que Alemania. Es una observación de la realidad y no es una particularidad de Audi, sino de toda la industria”.

Audi A5.JPG El nuevo Audi A5 Sedán llega para ocupar el lugar que hasta ahora compartían los modelos A4 y A5.

Ante la consulta sobre si la demanda actual también se explica por el uso de ahorros guardados “en el colchón”, Wittstatt fue enfático: “Yo no creo que eso sea un factor hoy. La demanda es natural, de clientes que normalmente cambiaban su auto cada 3 o 4 años, pero que por las restricciones anteriores lo mantuvieron por 5, 6 o 7. Ahora, con un mercado más normalizado, vuelven a acceder a estos modelos”.

"Son clientes que están muy formalizados, siempre estuvieron formalizados, con lo cual no tienen esa restricción de si tienen el dólar blanco o negro, y eso es lo que hoy está apalancando. Si aparece la plata del colchón, bueno, veremos más adelante qué pasa con la industria", agregó.

Con este contexto a favor, el Audi A5 Sedán se posiciona como una de las apuestas más relevantes del año dentro del portafolio de la firma alemana, con una propuesta renovada en diseño, tecnología y motorización que busca consolidar la presencia de Audi en el competitivo segmento de gama media-alta.