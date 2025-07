pesos dolares Depositphotos

Otro punto clave son las bandas de flotación: “Si el dólar estaba más cerca del piso que del techo, era probable que se moviera. No es preocupante mientras sea dentro de las bandas”, aseguró.

Para Spotorno, las condiciones actuales no se parecen a la turbulencia de 2018: “Hoy no hay carry trade porque no hay entrada de capitales”, comparó.

¿Qué conviene hoy: dólar o plazo fijo?

La gran duda de los argentinos se mantiene: ¿conviene comprar dólares o hacer un plazo fijo?

En medio de la salida de J.P. Morgan de los bonos argentinos —el banco advirtió que prefiere esperar mejores oportunidades de entrada— Spotorno opinó que este repliegue “no es ninguna novedad” y que refleja lo que cualquier inversor prudente piensa en contexto electoral: “Tratar de llegar a las elecciones con menos riesgo”.

Según el economista, para la mayoría de los ahorristas argentinos, la respuesta es clara: “Mucha gente quiere conservar su dinero porque es conservadora a nivel financiero. No está pensando en el carry trade ni en tasas. El que es conservador se va a tirar por la opción más conservadora, que es el dólar”, recomendó.

En otras palabras, Spotorno sugiere que, mientras dure la incertidumbre electoral y el ruido político, mantenerse en dólares sigue siendo la opción más prudente para el ahorrista tradicional.

¿Qué pasará después de las elecciones?

Consultado sobre qué puede pasar tras las elecciones de octubre, Spotorno no descartó cambios importantes en la política económica:

“Cuando pase el ruido electoral, empezarán a tomar medidas en materia de deuda, financiera y de política cambiaria”, pronosticó.