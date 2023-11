Bonelli: “Me cuesta describir el particular mundo de Borges”

En diálogo con este diario, Bonelli evocó: “Nos conocimos hace muchísimos años en uno de los primeros festivales FIBA , ella estaba invitada como artista internacional con su espectáculo , yo estaba participando con una obra nacional, me invitaron a verla, luego me llevaron al camarín, estuvimos hablando con ella y su directora Alicia Bustamante , ambas vivían en Paris , casualmente yo estaba por viajar, quedamos en vernos allá , nos empezamos a encontrar cada vez que yo iba, en un momento viajé a hacer mi unipersonal sobre Mariquita Sánchez de Thompson , la invite, Hanna vino a verlo y así siguió un vínculo que fue creciendo hasta el día que me ofreció su espectáculo Borges y yo. Al vinculo afectivo se sumó el profesional”.

Bonelli relfexionó sobre el mundo Borgeano: “No hay una historia, son sus historias, su imaginario. El tiempo, lo infinito, sus otros, los espejos, la tradición. Si entras en contacto con Borges y sus mundos la fascinación que ejerce sobre nosotros es universal. Trasciende tiempo, fronteras y culturas. Me cuesta describir el particular mundo de Borges. Creo que es un escritor que te invita a entrar en ese mundo y es muy personal lo que a cada persona le sucede con eso. La literatura hoy es muy variada, pero me imagino que para muchas escritoras y escritores Borges debe ser un referente”.

En el espectáculo los relatos de Borges se van hilvanando como parte de una misma historia con tangos populares como Volver, Uno, La última curda, entre otros y la música original. En su momento fue interpretado por la propia Schygulla en alemán y en francés. Borges y yo es el título de uno de los cuentos y tiene una doble significación: en esta propuesta, Hanna, gran admiradora del escritor, asume la dirección del espectáculo, donde la actriz argentina es la voz, algunas veces hablada, otras cantada, de donde emergen los cuentos como raros diamantes. Un mundo de laberintos en que los seres transitan por misterios que quizás nunca lleguen a develarse.

En relación al CTBA y el papel de la Cultura, Bonelli concluyó: “El San Martín es uno de los teatros más bellos y emblemáticos. Con una historia importantísima dentro de nuestra cultura. Trabajé en la Casacuberta y en la Coronado me faltaba debutar en la Cunill. Siempre me siento muy cómoda y bienvenida. Ya soy parte de esa familia. Argentina es un ejemplo de arte y cultura. Nuestro teatro, nuestro cine es visto con muchísimo interés en las grandes capitales y festivales del mundo. Nuestra literatura y música trasciende fronteras. Espero que sigamos teniendo todo el apoyo y la promoción que necesitamos teniendo en cuenta que la cultura es fundamental. Los países más desarrollados lo saben y siempre le han dado la importancia que se merece”.