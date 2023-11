Gabriel “Puma” Goity: “Le debo al Cyrano de Bianco mi amor por el teatro”

Gabriel Goity: Tenia 16 años y fue la primera vez que me llevaron al teatro. Me encantaba ver a Ernesto Bianco en TV en un programa cómico con Pepe Soriano y Alberto Olmedo que me hacía matar de risa. Pensaba `cómo me gusta este flaco´ y mi abuelo me dijo que me iba a llevar al teatro a verlo. Nunca había ido al teatro, y cuando me cuenta que íbamos a ver una obra clásica que estaba haciendo Bianco dije ‘¿ay, Dios mío!’. Quedé fascinado, extasiado, fue un antes y un después, tanto es así que todo esto llegó a oídos de las hijas de Bianco, Ingrid Pelicori e Irina Alonso, que estaban escribiendo un libro homenaje a su padre y me convocaron para que cuente esta anécdota.