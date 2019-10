Candidato a gobernador del Frente NOS pide votar a Macri en vez de Gómez Centurión

Gustavo Álvarez.mp4

Álvarez criticó tanto a la fórmula presidencial del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner, como al aspirante a la gobernación, Axel Kicillof, y dijo que de triunfar el peronismo "corremos riesgo de que vuelvan los Zaffaroni o los jueces truchos".

"No los podemos votar. Evitemos la revolución bolivariana en la Argentina. No me votes, no votes a Gomez Centurión. Votá a Macri-Pichetto", aseguró.