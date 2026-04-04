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4 de abril 2026 - 21:58

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 4 de abril

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 4 de abril.

Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial hoy, sábado 4 de abril

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 6942
  • 2: 8027
  • 3: 1872
  • 4: 4139
  • 5: 4302
  • 6: 6295
  • 7: 7910
  • 8: 3515
  • 9: 9437
  • 10: 2122
  • 11: 2992
  • 12: 8741
  • 13: 1418
  • 14: 9650
  • 15: 7174
  • 16: 8158
  • 17: 3552
  • 18: 8150
  • 19: 8776
  • 20: 9894

Letras de la Nacional: HLQW

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 7259
  • 2: 9512
  • 3: 2763
  • 4: 9516
  • 5: 0047
  • 6: 3002
  • 7: 6872
  • 8: 3462
  • 9: 9229
  • 10: 2006
  • 11: 4058
  • 12: 5434
  • 13: 8539
  • 14: 7486
  • 15: 8918
  • 16: 8747
  • 17: 0326
  • 18: 4969
  • 19: 6325
  • 20: 2776

Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 3 de abril

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 9788
  • 2: 2140
  • 3: 4825
  • 4: 9119
  • 5: 5864
  • 6: 9304
  • 7: 8881
  • 8: 5936
  • 9: 8161
  • 10: 7170
  • 11: 0034
  • 12: 2855
  • 13: 1082
  • 14: 9504
  • 15: 4565
  • 16: 1585
  • 17: 7704
  • 18: 1341
  • 19: 9930
  • 20: 1388

Letras de la Nacional: OBFS

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 8988
  • 2: 0767
  • 3: 9297
  • 4: 2470
  • 5: 2577
  • 6: 4134
  • 7: 3747
  • 8: 7746
  • 9: 7464
  • 10: 9130
  • 11: 5245
  • 12: 4222
  • 13: 3189
  • 14: 9689
  • 15: 3435
  • 16: 0826
  • 17: 4697
  • 18: 0992
  • 19: 9942
  • 20: 4499

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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