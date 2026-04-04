Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 4 de abril

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 4 de abril.

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7259

2: 9512

3: 2763

4: 9516

5: 0047

6: 3002

7: 6872

8: 3462

9: 9229

10: 2006

11: 4058

12: 5434

13: 8539

14: 7486

15: 8918

16: 8747

17: 0326

18: 4969

19: 6325

20: 2776

Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 3 de abril

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 9788

2: 2140

3: 4825

4: 9119

5: 5864

6: 9304

7: 8881

8: 5936

9: 8161

10: 7170

11: 0034

12: 2855

13: 1082

14: 9504

15: 4565

16: 1585

17: 7704

18: 1341

19: 9930

20: 1388

Letras de la Nacional: OBFS

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 8988

2: 0767

3: 9297

4: 2470

5: 2577

6: 4134

7: 3747

8: 7746

9: 7464

10: 9130

11: 5245

12: 4222

13: 3189

14: 9689

15: 3435

16: 0826

17: 4697

18: 0992

19: 9942

20: 4499

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.