Connolly avanza magistralmente en su serie sobre Parker

Una novela policial perfecta para quienes quieran saber por qué el detective Charlie Parker tiene tantos seguidores en el mundo de sus obsesivas investigaciones de los más feroces crímenes. Y una novela para los fanáticos de Parker, porque entrega nuevos datos sobre su vida, por caso que el padre no le puso Charly “Bird” Parker por el mítico saxofonista que Julio Cortázar convirtió en un héroe metafísico, como se creyó hasta ahora. Luego de 18 novelas de la serie Parker, ese Philip Marlowe del siglo XXI, que enriquecen la novela negra sumando lo extraño y lo fantástico, el irlandés Connolly, que posee todas las herramientas de la gran literatura de su país, aunque use de escenario los Estados Unidos, decidió contar la primera aventura de Parker fuera de Nueva York. No deja de ser un detective de la policía de esa ciudad por casualidad, se vuelve investigador privado porque quiere cazar al asesino de su mujer y su hija, que es un asesino serial. Después de veinte años, cuando eso ya lo ha resuelto, recibe una llamada que le avisa que encontraron, como él había previsto, unos cuerpos en el fétido lago Karagol de Arkansas. Eso lo lleva a recordar cuando en 1996, tiempos en que Clinton era presidente, viajó al pueblo de Cargill porque aparecieron tres chicas afroamericanas violadas, empaladas, dejadas tiradas de forma grotesca. Casos que se han ocultado y luego descartado como muertes accidentales, para no arruinar la instalación de una empresa que va a sacar a Cargill de su pobreza y, sobre todo, va a ser un gran negocio inmobiliario de la familia más poderosa de ese territorio, esa que algo tiene que ver con la fábrica de metanfetamina que se esconde en el bosque cercano. Crimen, corrupción, drogas, pedofilia, trata. Parker descubre eso pero se quiere ir, no es lo que él busca, pero le piden ayuda y se aviva en él una agnóstico religiosidad de lucha contra el Mal. Una precuela que muestra el despertar de la conciencia de un cazador en algo que va más allá de su deseo personal de venganza.