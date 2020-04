Ginés González García anunció que se extiende la cuarentena y el aislamiento social obligatorio

"La cuarentena va a seguir, pero va a haber aperturas. Esto es un paso a paso y va a ser distinto según los lugares del país", explicó anoche el ministro en diálogo con Crónica TV, en relación a la inminencia del vencimiento del plazo de la actual cuarentena administrada, el próximo domingo.

De todas formas, el funcionario advirtió que, en el caso de que lleguen a "cambiar las condiciones de cada jurisdicción, si empiezan a duplicarse los casos y hay más mortalidad, volveremos a esta receta inicial que nos dio tan buen resultado".

González García mencionó que primero "vamos a empezar por geografía, charlando con cada jurisdicción, por nivel epidemiológico y nivel de circulación o no del virus", para focalizar eventuales aperturas en el aislamiento a partir del próximo domingo.

"El transporte es decisivo en la explosión que tuvo en algunos lugares la pandemia, como en Nueva York", por esto "tenemos que ser muy restrictivos con el tema y no permitir viajes interjurisdiccionales", sostuvo Ginés González García.

Al hacer un balance de un mes de cuarentena, el funcionario analizó la situación de la Argentina: "Es difícil decir que el escenario es bueno, pero estamos menos mal que otros países".

En ese marco, consideró que ello se debe al "enorme esfuerzo de los argentinos con todo esto de la cuarentena, el aislamiento y el comienzo inmediato de medidas restrictivas cuando comenzaron los primeros casos".

Valoró, además, la capacidad del sistema de salud nacional: "Tenemos una extraordinaria oferta de camas". En este punto, remarcó que "no pasan del 35 al 45% de ocupación" y que "hoy hay una capacidad ociosa disponible para cuando sea necesario utiizar el recurso".

Al mencionar la situación de gravedad de otros países, apuntó que, "si hubiera habido más muertes y dolor, como le pasa a otros países, hoy estaríamos en una situación de mucha tristeza".

"No es para festejar, pero vamos bien, aunque esta es una carrera larga", puntualizó.

Al ser consultado sobre las medidas tomadas en el ámbito porteño en relación a la circulación de adultos mayores de 70 años, que incluyen la gestión de un permiso especial, el ministro de Salud respondió: "No me gustó".

Anoche el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman declaró la inconstitucionalidad de esa resolución del Gobierno porteño, al hacer lugar a un pedido de un particular que se vio afectado por la medida. En ese marco, el Ejecutivo porteño dijo esta mañana que no apelará la resolución.

Por su parte, en la entrevista brindada anoche, González García manifestó que si bien "la intención no me pareció otra que proteger" a los adultos mayores, consideró que "no ha sido lo más acertado el tipo de instrumento y medida".