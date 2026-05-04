ANSES aumenta las jubilaciones, pensiones y asignaciones: cuánto van a cobrar en mayo y el valor de la mínima

La ANSES aplicó un nuevo aumento que impactará en las mínimas. También se actualizan los valores de PBU, PUAM y bases imponibles.

Introduce cambios operativos que impactan en la gestión de beneficios y en la relación entre aportes y prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de jubilaciones y pensiones que regirán desde mayo de 2026, en línea con el esquema de movilidad mensual vinculado a la inflación. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 110/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , que para el cálculo correspondiente determinó un incremento de 3,38% .

La resolución redefine criterios dentro del esquema de la seguridad social, con efectos sobre aportes, cobertura y trayectoria laboral.

Con esta actualización, el haber mínimo garantizado se ubica en $393.174,10 , mientras que el haber máximo asciende a $2.645.689,38 , según lo establecido por la normativa vigente del sistema previsional.

La resolución también fija nuevos valores para las bases imponibles del sistema. A partir de mayo, la base mínima se establece en $132.420,94 y la máxima en $4.303.619,01 , parámetros clave para el cálculo de aportes y contribuciones.

En cuanto a las prestaciones, la Prestación Básica Universal (PBU) se actualiza a $179.859,20, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $314.539,28.

Resolución 110/2026 aumentos anses mayo

El esquema de movilidad se aplica en función de lo dispuesto por el Decreto 274/2024, que estableció que los haberes previsionales se ajusten mensualmente según la evolución de la inflación. Ese mecanismo reemplazó la fórmula anterior y comenzó a regir en julio de 2024.

Además, la resolución dispone la actualización de las remuneraciones para quienes cesen en su actividad desde el 30 de abril de 2026 o soliciten su beneficio desde mayo. En esos casos, se aplicarán los índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

ANSES oficializó el calendario de pagos de mayo 2026 y así queda por el feriado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó su calendario de pagos para mayo 2026. Este se verá interrumpido por el feriado del lunes 25, aunque retomará con normalidad a partir del día siguiente. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

Además, el organismo anunció un aumento del 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados.

ANSES pension por fallecimiento La norma implementa un esquema de incentivos para promover la contratación formal, con reducción de cargas y beneficios por hasta cuatro años.

Aumentan las prestaciones de ANSES en mayo

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. Estos serán los montos:

Jubilación mínima: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ( $314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ( $275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

Por su parte, el total de la AUH será de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.