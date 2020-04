Cristina dijo que ahora "nadie podrá cuestionar" las sesiones virtuales del Senado

“Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin… Saludos a todos y todas”, expresó en su cuenta de Twitter.

Más temprano, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, destacó el fallo de la misma forma y consideró que el debate "ha quedado blindado".

"Ya nadie puede impugnar una sesión virtual", subrayó la abogada, al ser consultada sobre los alcances de la sentencia del máximo tribunal del país.

En declaraciones a radio AM 750, la funcionaria legislativa señaló que la Corte no se expidió "sobre el fondo de la ley, porque todavía no hay ley (de impuesto a los grandes patrimonios), pero sobre el procedimiento sí, y ha quedado blindado el procedimiento (las sesiones virtuales)".

"La Corte nos rechazó la acción, pero la pregunta que fuimos a hacerle, la respondió", remarcó Peñafort.