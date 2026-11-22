El capitán del Xeneize sufrió dos episodios de mareos durante la celebración y debió realizarse estudios. Luego llevó tranquilidad con un mensaje y el club compartió un particular parte médico.

Leandro Paredes fue una de las grandes figuras de Boca en la consagración ante Atlético Mineiro.

Boca Juniors consiguió la Copa Sudamericana después de 18 años sin títulos internacionales, pero la celebración tuvo un momento de preocupación por la salud de Leandro Paredes . El capitán del Xeneize se descompensó dos veces durante los festejos, fue trasladado a una clínica para realizarse estudios y, tras recibir atención médica, regresó al hotel para reencontrarse con sus compañeros.

El mediocampista, una de las grandes figuras de la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro, había sido reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo. Debido al intenso calor, le bajó la presión mientras estaba en el banco de suplentes y sus compañeros tuvieron que abanicarlo para ayudarlo a recuperarse.

Sin embargo, el malestar volvió a aparecer minutos más tarde, cuando hablaba con la prensa en la zona mixta. Paredes perdió el conocimiento frente a las cámaras y el cuerpo médico decidió trasladarlo a un centro de salud para realizarle los controles correspondientes.

Después de recibir atención médica, el futbolista utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a los hinchas y agradecer los mensajes de preocupación. Junto a una fotografía, explicó lo sucedido y hasta se permitió bromear sobre el episodio: "Gracias a todos por los mensajes fue solo un mareo por tantas vueltas juntas" .

El capitán del Xeneize sufrió dos episodios de descompensación durante los festejos por el título.

Una vez realizados los estudios, el volante regresó al hotel para continuar con los festejos junto al plantel. El propio club compartió el momento del reencuentro en sus redes sociales y acompañó la publicación con un particular parte médico que hizo referencia a la consagración.

"Parte Médico: Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá", escribió Boca en su cuenta de X, en un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

#ParteMédicoLeandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá. https://t.co/zGoHBT74ZB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2026

De esta manera, la institución buscó transmitir tranquilidad sobre el estado del capitán después de uno de los momentos de mayor preocupación de una noche histórica para el club.

La emoción de Paredes tras conseguir otro título con Boca

Más allá del episodio de salud, el mediocampista había expresado toda su felicidad por conquistar un nuevo trofeo con el equipo de sus amores. Paredes regresó desde Europa a mediados de 2025 y había manifestado en varias oportunidades su ilusión de volver a ganar títulos internacionales con la camiseta azul y oro.

"Este título entra entre los más importantes de mi carrera. Sin duda. Por lo que significa para mí este club, por lo que significa volver a ganar un título internacional después de mucho tiempo después de todo el esfuerzo que hicimos. Estoy feliz y orgulloso de ser parte de este grupo", declaró.

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También recordó el deseo que tenía desde que se marchó del club: "Desde el día que me fui pensaba en esto. Tenía la ilusión de volver, de devolver con títulos todo el cariño que me da la gente. Tengo solo palabras de agradecimiento".

El futbolista agregó que espera seguir consiguiendo conquistas y destacó el esfuerzo de sus compañeros para darle alegrías a los hinchas. Entre sus próximos objetivos aparecen la final de la Copa Argentina ante Platense, el Torneo Clausura y la Recopa Sudamericana, que disputará en febrero frente al ganador de la Copa Libertadores.

Arruabarrena destacó el liderazgo del capitán

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, también se refirió a lo sucedido con Paredes y explicó que el jugador ya había manifestado molestias durante el encuentro.

"Se sentía mareado en el final del primer tiempo. En el entretiempo mejoró pero en el segundo tiempo le costaba, pidió el cambio y ahora me enteré que también le había agarrado un bajón", contó.

Además, aprovechó para destacar su importancia dentro del plantel y su influencia en el vestuario. "Es un líder positivo. Todas las cosas que ha ganado y en el vestuario es uno más. Siempre busca lo mejor para el equipo y después en el campo es crack. Puede haber muchísimos líderes pero si no es positivo no te sirve y este tipo está siempre en lo que necesitás", concluyó.