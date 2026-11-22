La presión cambiaria y un escenario internacional adverso golpean a los activos argentinos. Pese a los superávits fiscal y comercial, crecen las dudas sobre la acumulación de reservas y la capacidad del Gobierno para afrontar la deuda de 2027.

El Gobierno, en las últimas dos semanas, liberó liquidez a la plaza para contener el salto de las tasas de interés de corto plazo, en un período en el que, estacionalmente, hay mayor demanda de pesos . Pero esa liquidez rápidamente se dirigió hacia el dólar por varios factores, tanto locales como internacionales.

Entre los idiosincráticos aparecen la presión de los vencimientos de deuda que enfrenta el año próximo, la demanda de que el BCRA acelere el ritmo de compra de reservas y la disminución de las probabilidades de reelección del Gobierno (reflejada en los precios de los bonos). En el plano internacional , el "fly to quality", con un dólar más apreciado en medio de una fuerte caída de las tecnológicas y una mayor tensión en los mercados globales, hizo que los activos argentinos se resintieran con mayor fuerza y el riesgo país superara los 1.000 puntos básicos . Hay algo de anticipación en el mercado de cara a las elecciones de 2027, pero también existe una falta de confianza en la sostenibilidad del programa económico que, sumada al contexto externo, no ayuda a calmar las expectativas.

En simultáneo, el Gobierno sí se aferra a las anclas : no se mueve un ápice de la intervención controlada sobre el tipo de cambio en este sistema de "flotación libre" dentro de las bandas cambiarias, mientras contiene la volatilidad de las tasas y se sienta sobre "la caja". Así, elige priorizar estos factores para mantener la inflación a raya, dejando otra de las variables clave en stand by : la actividad económica .

De acuerdo con un informe de Quantum Finanzas , liderada por el economista Daniel Marx, el sector público nacional (SPN) volvió a registrar superávits primario y financiero , con la excepción de junio, por el pago de aguinaldos (situación que podría repetirse en diciembre). "En el acumulado de 2026 el superávit primario ascendió a 1,7% del PBI. Los subsidios se ubican en 1,2% del PBI. Si bien dic-2026 es un mes en donde las necesidades de caja del Tesoro aumentan por el pago del aguinaldo y su probable consecuencia en que se registre un déficit en la caja, estimamos que el 2026 cerrará con superávit primario del orden de 1,4%-1,5% del PBI", señaló Quantum.

Sin embargo, un informe de F2 Soluciones Financieras advirtió: "lo que genera algunas dudas es el hecho de que el gobierno logre mantener el superávit mediante más recortes en el gasto dado que no consigue mejoras en los ingresos, principalmente porque la actividad no despega. El gasto primario en octubre sufrió una caída del -7,2% interanual mientras que los ingresos cayeron un -1,5% interanual y por sí solo no es un dato que esté bien ni mal. Lo que preocupa es hasta qué punto es sostenible el recorte continuo y la calidad del superávit habida cuenta de los reclamos que el gobierno enfrenta tanto en lo que a infraestructura respecta como en cuestiones de salud, educación y discapacidad, por citar algunos ejemplos".

Chart - Quantum Finanzas

Más allá de este punto, y en paralelo, tenemos superávit comercial: en octubre, último dato disponible del INDEC, el saldo positivo superó los u$s3.300 millones, con un crecimiento de las exportaciones de más del 24% interanual e, incluso, una caída de las importaciones del 6,7% (otro reflejo de una economía deprimida). Entonces, ¿por qué, aun teniendo superávits gemelos, hay incertidumbre cambiaria?

Algunas claves que hay que mirar son las siguientes:

1. La tasa en pesos perdió atractivo frente a la inflación y las expectativas de devaluación. Actualmente, la TAMAR de bancos privados se ubica en torno al 23,7% nominal anual, por debajo de la inflación acumulada del 26,3% y de la proyección del 30,4% para el cierre de 2026, según la mediana del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA.

Según un análisis de LCG, la depreciación implícita en los contratos de futuros de dólar de A3 para diciembre y febrero superó el rendimiento de las colocaciones bancarias en pesos, cuya tasa se mantuvo relativamente estable en torno al 2% mensual. Esto implica que el costo de cubrirse frente a una eventual suba del dólar pasó a superar el rendimiento de invertir en moneda local, por lo que las estrategias de carry trade con cobertura cambiaria dejaron de ofrecer retornos positivos bajo estas condiciones.

2. Aunque el superávit comercial refleja una mayor disponibilidad de dólares por el crecimiento de las exportaciones, la percepción de un tipo de cambio atrasado frente a la inflación sigue alimentando las expectativas de una posible devaluación, aun cuando esta no necesariamente ocurra. A esto se suma el factor electoral, que suele incentivar la búsqueda de cobertura cambiaria ante el riesgo de que un eventual salto del dólar, incluso en un período corto, elimine la rentabilidad acumulada de las inversiones en pesos.

En este sentido, LCG advirtió que la pérdida de atractivo del carry trade con cobertura podría desalentar el ingreso de divisas y estimular una mayor demanda de dólares, agregando presión sobre el mercado cambiario. Sin embargo, la consultora aclaró que el deterioro de las expectativas de depreciación fue moderado, al pasar del 1,8% al 2,1% mensual, por lo que el impacto sería limitado. De todos modos, señaló que este escenario podría derivar en una suba de las tasas en pesos, también impulsada por los próximos vencimientos de deuda, o en una mayor intervención del BCRA en el mercado de futuros para contener las expectativas cambiarias.

Chart LCG

El viento de frente externo golpea a los activos argentinos

La reelección de Lula da Silva en Brasil profundizó la presión devaluatoria sobre el real, en un contexto de incertidumbre fiscal, fortalecimiento global del dólar y salida de capitales de los mercados emergentes. Este escenario agrega un nuevo factor de inestabilidad para la Argentina, que cuenta con escaso margen de maniobra para amortiguar los shocks externos. En este contexto de mayor aversión al riesgo, los activos argentinos quedan especialmente expuestos, mientras que el interés de los inversores internacionales podría mantenerse en pausa hasta que exista mayor claridad sobre el rumbo económico y político del Gobierno de Javier Milei. Así, pese a los avances en materia de estabilización, la Argentina sigue atrapada en una lógica de corto plazo, donde la incertidumbre condiciona las decisiones de inversión y dificulta la llegada de capitales de largo plazo.

Desde el 23 de octubre, el real brasileño acumuló una depreciación cercana al 16,2% frente al dólar, en un contexto de creciente incertidumbre fiscal tras la reelección de Lula da Silva. La presión cambiaria llevó al Banco Central de Brasil a intervenir el pasado 19 de noviembre con una venta de u$s1.000 millones, aunque la medida solo logró contener transitoriamente la caída de la moneda. A este escenario regional se suma el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva, con una inflación estadounidense que continúa por encima de su objetivo del 2%. De hecho, los analistas anticipan una nueva suba de 25 puntos básicos en diciembre, lo que podría reforzar la fortaleza del dólar y aumentar la presión sobre economías como la nuestra.

El escenario internacional también comenzó a mostrar señales de agotamiento en uno de los principales motores de Wall Street: las acciones tecnológicas. El S&P 500, principal índice bursátil estadounidense, que tiene una participación del 6,1% en acciones tecnológicas, atraviesa una fuerte corrección, arrastrado por la pérdida de confianza en las compañías vinculadas con la inteligencia artificial. En el centro de la turbulencia aparece Nvidia, uno de los pesos pesados del índice, cuya cotización sufrió un fuerte desplome tras la salida de Jensen Huang de la conducción de la compañía y las investigaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sobre posibles irregularidades contables. El impacto trasciende a la empresa de mayor valuación del mundo y se extiende al conjunto del sector tecnológico, que registró importantes pérdidas en las últimas ruedas.

La corrección reavivó las dudas sobre la sostenibilidad de las elevadas valuaciones del sector tecnológico, especialmente en un contexto de tasas de interés altas y crecientes necesidades de financiamiento. Los elevados costos asociados con el desarrollo de inteligencia artificial, la construcción de centros de datos y las inversiones en innovación comenzaron a generar interrogantes sobre la capacidad de las compañías para sostener sus márgenes de rentabilidad. Así, el mercado pasó de premiar las expectativas de crecimiento a exigir resultados concretos que justifiquen las inversiones, en un escenario que vuelve a los inversores más conservadores y en el que hasta el oro, que a veces suele considerarse un hedge, está perdiendo un 13% en las últimas dos semanas.

¿Y Argentina? ¿Qué lugar ocupa en este contexto? Econviews, la consultora de Miguel Kiguel, lo resume mejor: "El mercado se puso nervioso y en modo dolarizador mucho antes de lo previsto. Buena parte de lo que está pasando se explica por el contexto externo, pero sería injusto echarle toda la culpa al mundo. El viento de frente nos agarró con pocas defensas. Las reservas netas hoy son aproximadamente u$s10,000 millones, mientras que las necesidades financieras son casi u$s20,000 millones. Si bien estos números lucen complicados, el gobierno tiene formas de cubrir la diferencia, como lo hizo en el pasado en circunstancias más apremiantes. Pero probablemente recurriendo a medidas poco ortodoxas (como el dólar soja o ir a reservas netas fuertemente negativas) o poco predecibles (como la llegada milagrosa de un nuevo swap de monedas del Tesoro de EEUU)".

Mientras tanto, el Gobierno enfrenta un escenario cada vez más desafiante para 2027 y con un margen de maniobra limitado. La mayor volatilidad financiera provocó una desaceleración en las emisiones de obligaciones negociables (ON) durante octubre, en un contexto en el que los inversores comenzaron a exigir rendimientos más elevados para compensar el riesgo. Esto implica una menor oferta de divisas provenientes del financiamiento corporativo, que en los meses anteriores había contribuido al ingreso de dólares y favorecido la acumulación de reservas del Banco Central. A este panorama se suma un mes de alta demanda de pesos por el cobro de aguinaldos y una fuerte concentración de vencimientos de deuda en moneda local, cuando el Tesoro cuenta con apenas $4,76 billones depositados en el Central. Este escenario podría obligar a la Secretaría de Finanzas a convalidar tasas más altas.

En síntesis, y con este panorama, inversores: solo queda resistir.