El derrumbe de Wall Street y del real en Brasil aceleraron las ventas de activos argentinos. Las dudas sobre el financiamiento se adelantaron. Qué miran los operadores para volver a comprar y qué margen conserva el Gobierno.

El shock global y la caída del real profundizaron las dudas sobre el financiamiento y la continuidad del programa de Milei.

Una semana que dejó al mercado argentino sin aliento terminó con otro derrumbe de bonos y el riesgo país por encima de los 1.000 puntos , casi un 30% más que siete días antes. El golpe de Wall Street (Dow y S&P 500 en zona de corrección, y Nasdaq con un derrape de 10% semanal, sacudido por las dudas sobre el negocio de la IA), junto con la fuerte caída del real aceleraron las ventas de activos argentinos que ya venían bajo presión. Hasta hace unas semanas, en la city preocupaba la deuda que debía pagar el próximo gobierno. Después de las últimas caídas, algunos operadores empezaron a hacer cuentas sobre los vencimientos que tiene por delante el propio Milei.

Uno de ellos resumió la velocidad del cambio. Días atrás había advertido que los cuestionamientos al programa financiero de 2027 podían profundizarse en los siguientes dos meses. Después del nuevo derrumbe del viernes, corrigió su pronóstico. “Me equivoqué. Pasó en tres días”.

Esa preocupación, de todos modos, no representa un diagnóstico unánime sobre la capacidad de pago del país, en particular frente a los compromisos de enero. El Gobierno conserva alternativas, aunque con distintos plazos y condiciones de acceso. El ministro Luis Caputo mencionó hace unas semanas el swap con China. Pero también aparecen préstamos bancarios con garantías de organismos multilaterales y el desembolso pendiente del FMI, sujeto a la aprobación del directorio. El Tesoro, además, puede utilizar sus depósitos en pesos para comprarle dólares al Banco Central (BCRA).

La discusión, entonces, pasa por cuánto costará reunir esos fondos y con qué reservas llegará el BCRA al año electoral. Si con un riesgo país de 400 puntos en julio el Gobierno no había logrado volver al mercado internacional, por encima de los 1.000 esa posibilidad quedó muchísimo más lejos. Utilizar recursos propios permite pagar, pero consume reservas y deja menos margen para afrontar los vencimientos siguientes.

Pero no son todas pálidas para el Gobierno. El frente fiscal y el comercio exterior ofrecen cierto contrapeso. El superávit primario acumuló el equivalente al 1,4% del PBI hasta octubre y las exportaciones superaron los u$s10.000 millones por segundo mes consecutivo. Además, la tensión en los bonos en dólares todavía no se trasladó con la misma intensidad al fondeo de corto plazo en pesos. Preservar esa estabilidad será clave para las próximas licitaciones del Tesoro.

Las dudas que llegaron antes del shock

La sacudida internacional encontró a los activos argentinos en pleno deterioro. Desde el mínimo de 402 puntos que marcó después del pago de deuda del 9 de julio, el riesgo país acumuló un salto cercano al 166%. La desconfianza venía de antes y la última semana dejó otra muestra de cuánto más cuesta ese riesgo local.

Según PPI, los Globales perdieron entre 5,6% y 8,2% en la semana, frente a una baja del 1,4% del ETF EMB, que agrupa deuda emergente. Las ventas fueron generalizadas, pero los bonos argentinos volvieron a llevarse la peor parte. Acumulan pérdidas de entre 8,3% y 10,5% en noviembre, mientras el riesgo país escaló de unos 830 a alrededor de 1.070 puntos en apenas cinco ruedas.

La falta de reactivación y el retroceso del empleo formal privado -que lleva 15 meses consecutivos de deterioro- alimentan las dudas sobre el respaldo electoral del presidente Javier Milei. La inflación general tampoco aportó alivio en octubre, aunque el registro núcleo del 1,5% y la desaceleración que muestran los relevamientos de alimentos en noviembre ofrecen una señal favorable. Habrá que ver, sin embargo, cuánto de esa mejora se sostiene si la suba del dólar oficial, que ronda el 3% en lo que va del mes, empieza a trasladarse a los precios.





El mercado exige una tasa anual del 33% para el período entre los vencimientos de 2027 y 2028. Esa tasa refleja la mayor incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de las elecciones, según LCG.

Lo cierto es que dentro del propio oficialismo crece la preocupación por las condiciones en las que Milei llegará a las urnas. La apuesta por suspender las PASO, que el Gobierno buscará debatir el jueves 26 en el Senado, tampoco asegura una oposición fragmentada. El peronismo podría encontrar otro mecanismo para unirse, mientras las dificultades económicas ponen a prueba la cohesión libertaria. Para quienes compraron bonos apostando a la continuidad del programa, ese riesgo empezó a pesar más.

Sobre ese escenario cayó el shock externo. Las perspectivas de tasas estadounidenses elevadas por más tiempo y la búsqueda de refugio fortalecieron al dólar. J.P. Morgan endureció su pronóstico y ahora espera tres subas consecutivas de 25 puntos básicos de la Fed, en diciembre, enero y marzo. En Wall Street, a las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial se sumaron los temores de los inversores a mayores regulaciones tras el triunfo demócrata.

Brasil agregó presión sobre la competitividad argentina. El real perdió 16,3% desde el balotaje del 25 de octubre (en las puertas de 6 reales por dólar) y el banco central brasileño vendió u$s1.000 millones en una sola jornada para intentar frenar su caída. La Argentina se encareció frente a su principal socio comercial, con el tipo de cambio real multilateral en mínimos de la gestión Milei.





La depreciación del real encarece a la Argentina. LCG calculó una caída del 13,7% del tipo de cambio real bilateral desde el triunfo de Lula y del 4,3% del multilateral.

“Estamos ante un shock externo de mercados globales muy fuerte. No es el primero y no va a ser el último”, señaló Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero. El experimentado financista puso el foco en la respuesta oficial. “No podemos controlar un shock de mercado ni podemos asumir que no nos va a impactar. Para el Gobierno es un desafío de política anticíclica y capacidad política para implementar”.

El margen para responder está condicionado por la actividad. La economía cayó 2,8% en julio y apenas recuperó 0,1% en agosto. El martes se conocerá el EMAE de septiembre, con el mercado dando por descontado otro trimestre en baja. Sin revisiones de los meses previos, haría falta un salto mensual del 8,6% para evitarlo, una recuperación que luce prácticamente imposible a la luz de los indicadores adelantados.

Las últimas ruedas tampoco trajeron alivio en las reservas. El BCRA desaceleró sus compras hasta quedar al margen del mercado de contado el viernes, mientras la brecha entre el mayorista y el contado con liquidación rozó el 14%, con cotizaciones de $1.580 y $1.799, respectivamente.

¿Cuánto más puede durar la sangría?

Las bajas hicieron más atractivos algunos precios, pero todavía no aparece una señal firme de que las ventas estén cerca de agotarse. Entre inversores locales y extranjeros, la pregunta dominante sigue siendo cuánto más pueden perder. Algunos operadores incorporaron ejercicios de reestructuración a sus análisis de los bonos. En acciones, una lectura que circula en el mercado ubica a tres cuartas partes del MSCI Argentina por debajo de su valor libros. Ni siquiera ese descuento consiguió frenar las ventas.

Las recompras de acciones de empresas como Banco Macro, Central Puerto, BYMA, Loma Negra, A3 Mercados, Transener y Vista, junto con el interés de inversores acostumbrados a entrar en situaciones de estrés, ofrecen un contrapeso a las ventas. Todavía no alcanzan para confirmar un cambio de tendencia, pero muestran que, a estos precios, empiezan a aparecer compradores.

En bonos, 1816 puso números a la mejora de la relación entre ganancia potencial y pérdida posible. Con cotizaciones del 17 de noviembre, estimó para el Bonar 2035 un retorno total cercano al 49% hasta diciembre de 2027 si el riesgo país bajara a 350 puntos. En un escenario de paridad del 40%, la pérdida rondaría el 26%. Son ejercicios hipotéticos, anteriores a las últimas bajas, y no un pronóstico de recuperación.

Pero 1816 también advierte que los bonos pueden seguir baratos, o caer más, mientras persistan las dudas electorales. No necesariamente hay apuro por comprar. La oportunidad de hoy podría seguir ahí dentro de diez meses.

Desde afuera tampoco hay un plazo claro para el alivio. Timerman cree que la Fed terminará bajando las tasas en 2027, frente a las tres subas que, según señaló, espera ahora el mercado. Pero su propia salvedad resume el problema de quienes deben administrar posiciones y vencimientos. “Falta mucho”. La duración de la caída dependerá de cómo se combinen ambos frentes. Una recuperación de Wall Street podría facilitar un rebote. Para sostenerlo, la Argentina necesitará mostrar avances propios. Si la brecha sigue ampliándose y el financiamiento continúa sin definiciones, el castigo local puede persistir aun cuando otros mercados encuentren alivio.

Las señales que espera la city

El primer reclamo es una definición del programa financiero. IEB considera que el pago de unos u$s4.500 millones de Bonares y Globales de enero no está en duda. Pero cumplir ese vencimiento utilizando recursos propios no despeja cómo se financiará el siguiente. Entre los operadores se repite el pedido de avanzar en acuerdos con bancos y mecanismos respaldados por organismos multilaterales. Una operación concreta, con monto, costo y plazo conocidos, permitiría medir cuánto del pago puede cubrirse sin recurrir a las reservas. También reduciría la incertidumbre sobre las necesidades posteriores.

La segunda señal es que el BCRA vuelva a comprar dólares de manera sostenida. El superávit comercial ayuda, pero no resuelve automáticamente las necesidades del Tesoro. Para pagar deuda con esos dólares, el sector público debe adquirirlos y contar con los recursos para hacerlo. Ahí aparece la discusión más incómoda para el Gobierno. Cuánto dejar subir el dólar para acompañar el cambio de condiciones externas sin comprometer la desinflación. Algunas mesas proponen un movimiento gradual que evite profundizar el encarecimiento frente a Brasil. Otras reclaman una corrección más fuerte.

El exvicepresidente del BCRA, Lucas Llach, recordó los antecedentes de 1999 y 2018, cuando la Argentina resistió depreciaciones que ocurrían en otras economías. El exviceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, propuso levantar las restricciones cambiarias remanentes y recurrir a los swaps. Admitió que su propuesta podría implicar tres o cuatro meses de inflación superior al 3%, pero consideró que descomprimiría la tensión.

No hay consenso sobre la magnitud de un ajuste cambiario. Las propuestas muestran el costo de las alternativas. Darle más recorrido al dólar puede trasladarse a precios. Contenerlo mediante tasas más altas puede profundizar la debilidad de la actividad. Utilizar reservas reduce los recursos disponibles para enfrentar otro período de presión cambiaria.

También aparece un pedido político de acuerdos con sectores del arco no peronista que amplíen el respaldo al programa. Los inversores quieren saber cómo se pagará la deuda, pero también qué condiciones permitirán sostener el rumbo después de pagarla. La disciplina fiscal sigue siendo valorada, aunque ya no alcanza por sí sola para despejar esas dudas.

La deuda en pesos, la próxima prueba

La licitación del próximo jueves 26, con vencimientos por unos $25,4 billones, ofrecerá una primera medida de la capacidad oficial para contener el deterioro. El mercado pondrá el foco en cuánto consiga renovar Economía, a qué tasa y por cuánto tiempo. Cubrir los pagos concentrando nuevos vencimientos en el corto plazo resuelve la necesidad inmediata, aunque obliga a volver antes al mercado.

El operador que advirtió sobre la velocidad del deterioro identificó allí el siguiente riesgo. Si el BCRA retira pesos para contener la dolarización, los bancos podrían destinar más recursos a recomponer liquidez y menos a renovar deuda pública. Una suba de tasas, además, encarecería el crédito y agregaría presión sobre la actividad.

Por ahora, la estabilidad del fondeo corto ofrece un margen que conviene preservar. Eso no significa que toda la deuda en pesos haya quedado a salvo. Los instrumentos largos también sufrieron y la preferencia por vencimientos cercanos muestra que los inversores siguen evitando comprometerse demasiado tiempo.

La city tendrá esta semana una primera respuesta en la licitación del Tesoro. Después mirará si el BCRA vuelve a sumar dólares y si Caputo consigue financiamiento que permita pagar sin afectar demasiado las reservas. Son señales que podrían tentar a quienes hoy prefieren esperar. Pero si para cumplir hay que gastar los dólares disponibles, subir las tasas y renovar deuda a plazos cada vez más cortos, el alivio durará poco. El Gobierno habrá ganado tiempo. Recuperar la confianza le llevará bastante más.