El director de Research for Traders sostiene que el salto del riesgo país por encima de los 1.000 puntos responde a una crisis global que golpea primero a la Argentina. Ve difícil volver al crédito internacional en 2027 y no descarta un dólar a $1.700.

Intensa jornada del día viernes en los mercados . El riesgo país alcanzó los 1.070 puntos básicos, una suba de casi 140 unidades en una sola rueda y volvió a pasar las cuatro cifras por primera vez en más de un año. A un ritmo menor, respondieron los distintos tipos de cambio. En el día, el CCL subió 3,2% a $1.799, el MEP 3,5% a $1.701, el blue 2,1% a $1.675, el mayorista 1% a $1.580 y el minorista en el Banco Nación 1% a $1.600.

Para Gustavo Neffa , director de Research for Traders , el tipo de cambio mayorista podría alcanzar los $1.700 a lo largo del mes entrante. “ Las cosas cambiaron ”, menciona el especialista en finanzas. “ La dolarización es fuerte , y más en meses de estacionalidad alta antes del verano”, asegura Neffa.

Gustavo Neffa: Es producto de lo que viene sucediendo en los últimos meses. Lo del viernes fue la continuación de un proceso que viene de afuera, con un condimento local. La Argentina es el último vagón del tren: cuando un portafolio la tiene en su riesgo y el riesgo sistémico va en aumento, es lo primero que se suelta. Somos el país con más riesgo país de Latinoamérica, salvo Venezuela, que está defaulteada. Que el tipo de cambio se haya disparado, que los bonos no encuentren un piso y que los rendimientos estén en torno al 22% o 23% en el tramo más corto, no es más que la aceleración de ese proceso externo.

P.: ¿Podría diferenciar las causas externas de las internas?

G.N.: Lo de afuera es una aversión al riesgo que empezó con la inteligencia artificial, pero que ahora golpea a todo el mercado y no deja margen para un bono argentino. El condimento local es haber tenido un segundo y un tercer trimestre recesivos. En el cuarto debería haber una recuperación bastante firme, y algo menor en el primero del año que viene, con lo que se recuperaría gran parte de lo perdido. Eso no me preocupa tanto; me preocupa más el impacto financiero y las necesidades del Gobierno para el año que viene. La Argentina no está conectada al mercado de deuda voluntaria internacional: desde que asumió Milei no emitió ningún bono afuera, solo algunos bajo ley argentina en el mercado doméstico. Así que hay que analizar más lo de afuera que lo de adentro.





P.: Cuando menciona lo que sucede con la IA, ¿a qué se refiere: alta concentración, valuaciones exigentes o riesgo de regulación?

G.N.: El Nasdaq acaba de cerrar una caída con la que ya queda negativo en el año y el Dow Jones está en tendencia bajista. Los mercados están ponderando que todas las tecnológicas invirtieron en un mismo lugar, y la concentración de riesgo siempre puede hacer que todo salga disparado para el otro lado. Hubo increíbles ganancias hasta mediados de año y un abril extraordinario, pero desde junio empezó un movimiento errático, y septiembre, octubre y noviembre fueron meses de capitulación.

La salida de Jensen Huang, CEO de Nvidia, desnudó los problemas de la inversión circular en tecnología. Nvidia es la empresa en la que están entrelazadas todas las demás, junto con Anthropic y OpenAI. Financiaron la compra de chips y memorias y, con contratos fuera de la hoja de balance, a muchísimas otras compañías, cuyo crecimiento los iba a beneficiar: no solo les comprarían los insumos, sino que quedaban contratos con flujo de fondos hacia Nvidia.

Esas empresas se están cayendo, sus bonos se despedazan, no tienen flujo de caja positivo y descansaban en contratos futuros que hoy se reevalúan. Quien reemplazó al número uno fue la CFO, Colette Kress, la única que le ponía reparos a sus decisiones; ahora es quien ejecuta, y muchas de esas inversiones van a rebotar en otras compañías.

A su vez, hay grandes dudas sobre cómo se financia el siguiente ciclo de capex. Hasta ahora se financiaba fácil porque las grandes no estaban apalancadas y emitieron muchísimas acciones y bonos. Las más chicas también salieron al mercado, pero con estos precios no pueden refinanciarse ni volver a pedir plata. La tecnología es increíble, las empresas la aplican y hay una demanda muy grande de alquileres de GPUs: no me preocupa la IA en sí. Lo que se ve es una redefinición de quién financió a quién, con qué métodos, a qué plazos y cómo se recupera. Las grandes empresas, que generaban toneladas de dinero y no sabían qué hacer con él, lo metieron todo en un mismo lugar y además se endeudaron para poner más ahí. Es como si hubieran jugado un pleno, y el mercado ahora entiende el riesgo que había detrás.

P.: El último informe regional del J.P. Morgan marca que no hay burbuja de la inteligencia artificial, pero los mercados empiezan a resistirse a financiar más infraestructura…

G.N.: Exactamente, es lo que estoy diciendo. Un parámetro de la tecnología es la caída del precio de los tokens, muy fuerte desde mediados de año. Pero más fuerte todavía es la suba de los alquileres de GPUs, la unidad con la que se mide el uso de la nube: desde mediados de año, los de los chips más performantes de Nvidia subieron entre 60% y 100%. Si la oferta no alcanza, todo se ajusta vía precio. Tenemos una tecnología que baja el costo, pero que factura muchísimo más y cuya demanda crece de forma exponencial. De hecho, Anthropic va a tomar más plata que SpaceX, más que cualquier compañía en la historia. Lo que pasa es que salió a precios tan altos y en medio de una caída que ya acumula un 27% de baja desde el máximo de su salida a la bolsa.

P.: Una última sobre este tema. ¿La ola demócrata en Estados Unidos, si apuesta a regular la IA, puede ser contraproducente para el sector?

G.N.: Sí, obviamente. Ni bien se supo que los demócratas ganaban las legislativas, aparecieron congresistas que hablan de prohibir la superinteligencia y de regular la IA, y algunos estados empezaron a exigir muchos permisos para instalar centros de datos. Uno es Texas, donde más se están desarrollando: regulaciones para que no suba el precio de la luz, para garantizar el abastecimiento, para que no haya problemas con el agua, más impuestos para instalarse y revisiones burocráticas de todos los procesos. Eso ya retrasó centros de datos bancados incluso por Meta o Microsoft: grandes inversiones de empresas más chicas, pero con socios como Oracle, Meta y Microsoft.

P.: ¿Cómo recibe la Argentina este contexto, con una acumulación de reservas baja y sin acceso al crédito?

G.N.: Hoy, por ejemplo, Brasil salió a vender dólares: el lío es regional y global. Pero, como decía Warren Buffett, cuando baja la marea se ve quién nadaba desnudo, y la Argentina siempre aparece entre los sospechosos de siempre. Hoy tiene un escenario más complicado que hace tres meses. Los bonos no encuentran piso porque descuentan que será mucho más difícil rollear los vencimientos del año que viene, por más que haya crédito doméstico. A donde apuntaba Caputo era básicamente salir al mercado de deuda en algún momento, pero cuando el riesgo país estuvo en los 400 y pico y no lo hizo. Se lo criticó mucho, aunque hubiese sido una emisión con muchos inversores enganchados con la inversión que hubiese sido horrible. Si no salió entonces, menos podrá ahora, y dudo que pueda el año que viene, aunque Milei gane las elecciones. Cosa que se está desdibujando: si a comienzo de año había 10 puntos a favor de Milei, ahora se habla de que pierde en una segunda vuelta. Y los inversores lo están ponderando en los precios.

P.: Aun con superávit fiscal primario y financiero, y superávit comercial en aumento…

G.N.: Este año va a ser de unos u$s28.000 millones, y el año que viene, de u$s23.000 millones. Hay tranquilidad en la afluencia de dólares y superávit fiscal, pero eso nunca alcanza en la Argentina, donde gran parte se dolariza y el proceso de dolarización nunca cesó: siempre fueron miles de millones de dólares por mes que se iban del Banco Central. Es muy difícil acumular reservas así.

P.: Cuanto menos financiamiento hay, más importante es acumular reservas…

G.N.: Sí. Pero la cantidad y calidad de reservas, con cualquier parámetro -meses de importación, en relación al PBI-, está lejos de ser satisfactorio. El ritmo de compra que se inició en enero es lo mejor que pudo haber pasado, y no entiendo cómo no lo aplicó antes; posiblemente porque iba a ser inflacionario. Pero bueno, igual terminó dejando una inflación del 2% mensual promedio, muy difícil de bajar.

P.: La Nación publicó que se estudia cambiar la garantía del repo: efectivo en vez de títulos. ¿Qué señal da? ¿Con qué dólares se haría?

G.N.: Claro, porque los bopreales eran garantía con una paridad determinada, pero cayeron de valor y no cubren el porcentaje que fijaba el acuerdo privado. Inteligentemente, el Gobierno se financió a tasas cada vez más bajas en los tres repos, por montos cada vez más grandes, y los refinanció hasta 2028. Por ahora es lo que menos me preocupa.

P.: Hay quienes plantean, viendo el dólar Contado con Liquidación, que el mercado se adelanta al menos un mes al mayorista cercano a $1.700 que se esperaba. ¿Ve al Gobierno flexibilizando su política cambiaria o reteniendo el mayorista por debajo de $1.600?

G.N.: Está difícil, porque no va a poder cumplir los dos objetivos a la vez. Los que ahora critican que el dólar se va al diablo son los mismos que criticaban al Gobierno por dejar un tipo de cambio muy bajo. Esto puede terminar beneficiando a la Argentina, pero el país no va a dejar de tener dólares por un tipo de cambio bajo: el superávit comercial fue récord en estos meses, con un tipo de cambio que se decía apreciado. No hay un problema de competitividad cambiaria. El tipo de cambio nos hace caros en dólares, y la inflación no baja del 2% mensual. Si fuese del 1,5%, ahí sí diría que el esfuerzo vale la pena. Pero es difícil encontrarle beneficio a un tipo de cambio tan bajo si no repercute en la inflación.

P.: ¿Cuánto influye la depreciación del real del 15% desde que fue reelecto Lula Da Silva en la presión por la corrección del tipo de cambio?

G.N.: El real se había depreciado con Lula hasta 5,40, y les escribimos a los clientes que se iba a ir a 6, porque en 2024 estaba en 6,40 y esto no ayudaba porque Brasil tiene un problema fiscal de deuda, por el nivel de intereses, no tanto de gasto. Esta semana presentó una reforma que reduce el crecimiento del gasto, pero el mercado no le creyó, porque lo que necesita es bajar la tasa y el Banco Central, que es más independiente, no la baja. Eso depreció el real y nos ayuda. Pero creo que en algún momento el dólar en Brasil puede bajar, lo que nos perjudicaría. Son dos presidentes que no se hablan, y no lo harán por un año más, pero son economías muy entrelazadas: Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y su tipo de cambio importa mucho.

P.: El Gobierno dice que no habrá alteración macroeconómica el año que viene porque tiene “una bazuca de dólares”. ¿Es sostenible el programa financiero de 2027?

G.N.: Las condiciones cambian, y el equipo económico tiene que estar preocupado por cerrar un programa financiero que se complicó. Ya dudábamos de cómo iba a captar u$s5.000 millones en el mercado doméstico; después se supo que quería captar más de u$s10.000 millones porque no quería salir al mercado internacional. En realidad, no podía. La bazuca es para defender el tipo de cambio antes de las elecciones: creo que, aunque se deslice, va a encontrar un techo donde el Banco Central pueda frenar la suba, aunque no le conviene pasarse porque perdería reservas. Lo que sí podría aparecer es un prestamista de ultimísima instancia, como fue el swap del Tesoro de Estados Unidos, a renovar el año que viene. Trump está disminuido políticamente, pero sigue, y si necesita ayudar a la Argentina, lo va a hacer. No ayuda que haya perdido las elecciones, pero con Lula de nuevo como figura en Brasil y la caída de Bolsonaro, Milei sigue siendo un aliado clave de Estados Unidos en la región.

P.: ¿Por qué la inflación no perfora el 2%, pese al apretón monetario, el superávit y una actividad que no responde?

G.N.: La Argentina es un país muy particular. El famoso “remarco por las dudas” siempre está presente, y hay una inflación estructural que no se termina con un ancla cambiaria ni con haber corregido las tarifas. Hubo un escenario internacional delicado y un tipo de cambio que finalmente hace el movimiento que todos esperaban, así que no estaba tan errado el que remarcó pensando que el dólar iba a subir. Los beneficios de las devaluaciones son siempre de muy corto plazo: se vuelve al mismo lugar enseguida, algo que en otros países no pasa. Forma parte de la idiosincrasia argentina y de la credibilidad del plan, que en los últimos seis meses empezó a caer.

P.: ¿Por dónde pasa la principal duda sobre esa credibilidad?

G.N.: Por cómo quedaría la economía si el peronismo vuelve al poder. Se dilapidarían esfuerzos en materia fiscal, de salud del Banco Central, de política exterior e impositiva: las actividades que hoy lucen atractivas serían el foco para gravarlas más. La referencia es lo que vivimos de 2023 para atrás: tipos de cambio diferenciados, múltiples dólares, el cepo. Prácticas dañinas para la economía que se quisieron cambiar.

P.: Entiendo, pero ¿cuál es la falla del programa de Milei que podría hacer que el peronismo vuelva?

G.N.: Primero, la actividad se desaceleró mucho: hubo un estancamiento entre el segundo y el tercer trimestre que se revertirá, pero impactó. La idea era bajar la inflación y que aparecieran las inversiones, pero eso se complicó, y frente al dinamismo de la minería, el agro y los hidrocarburos, los sectores no exportadores empezaron a tambalear. Con tasas reales positivas, el consumo dejó de ser una preferencia: en lugar de consumir, invertís. Antes recibías un peso, te quemaba la mano y salías a gastarlo en un restaurante o en una pilcha a precios exorbitantes. Hoy la economía es más abierta, más competitiva, con menos dependencia del Estado y menos patria contratista, pero muchos negocios no se sostienen sin ayuda estatal, con tarifas descongeladas o compitiendo con el exterior. Hay que ser eficiente, y muchos no hicieron los deberes. Y el consumo cayó por la pérdida de poder adquisitivo y por la propensión a invertir.

P.: ¿Cómo puede bajar el riesgo país sin tocar el tipo de cambio, sin crédito internacional y con reservas que no llegan al ritmo deseado? ¿O 1000 puntos básicos es el nuevo piso?

G.N.: El riesgo país es la contracara del precio de los bonos: un spread sobre la tasa de Estados Unidos, que empezó a subir y va a seguir subiendo, así que la base aumenta. El segundo problema es propio: el que tiene un bono vota vendiendo o comprando según las perspectivas del país, y eso lo define el mercado, no el Gobierno. Lo que el mercado ve es un problema político sobre la capacidad de repago. El Gobierno no puede hacer mucho, salvo incentivar la economía por otro lado. Pero ya escuchamos a Milei con eso de morir con las botas puestas: no va a dilapidar su plan fiscal ni cambiar su política económica de acá a octubre.

P.: ¿Sería posible un dólar mayorista en $1.700 para diciembre?

G.N.: Sí, es posible. El último REM tenía $1.590, pero las cosas cambiaron y el mercado pone el precio. Es muy factible, con esta crisis que calculo que terminará en diciembre, cuando podamos ver algún rebote que ayude un poco al Gobierno. Pero la dolarización es fuerte, y más en meses de estacionalidad alta antes del verano.