Cristina: “Ni renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción”

No faltaron los cánticos “Cristina presidenta” en el polideportivo de Avellaneda donde habló la expresidenta.

Cristina de Kirchner volvió a mostrarse en público, por primera vez, desde que se conoció su condena en la causa Vialidad y aseguró que no será candidata a nada en 2023. Sin embargo, en la previa, el anfitrión, Jorge Ferraresi, le imprimió otro clima sosteniendo que “hay posibilidades” de que se presente.

El intendente de Avellaneda dijo: “Me quedo con la frase de Cristina de ‘voy a hacer lo que tenga que hacer’. En eso, una de las probabilidades es que sea candidata”, señaló.

“Nosotros tenemos que construir el espacio político que le dé sustento a esa candidatura y, si no es ella, será otro compañero, pero hace falta tener una claridad con respecto a una propuesta electoral que se viabilice cuando nos toque ser Gobierno”, dijo Ferraresi.

Así Cristina se presentó en Avellaneda para inaugurar el Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona”, en Villa Corina.

La vicepresidenta ingresó al polideportivo junto a Verónica Magario, Ferraresi y Axel Kicillof. Las cámaras los tomaron conversando y recorriendo el lugar mientras los esperaba un salón lleno. La recibieron cantando “si la tocan a Cristina...” en una versión renovada.

Habló Ferraresi y luego Kicillof, quien renovó críticas a la gestión anterior en la Provincia de Buenos Aires y mencionó el despliegue de agentes de seguridad en el territorio bonaerense Apuntó también a la pelea por la coparticipación porteña. Aludió a que “cuando asume Macri en 2016 le subió a la ciudad el porcentaje por decreto sin justificación. Acá lo que hubo fue un manejo discrecional en detrimento de todo el territorio federal”, se exaltó Kicillof.

“Te necesitamos para seguir avanzando con los derechos derecho al futuro”, le dijo a Cristina, enfático el gobernador.

Renunciamiento

La vicepresidenta habló de los doce años y medio “que transformaron el país y lo desendeudaron”. Aseguró que el proceso de “proscripción” comenzó el 9 de diciembre “cuando nos despedimos en la plaza y cantábamos volveremos” y entonces sostuvo que cuando dijo que no será candidata a nada “dije algo meditado”.

Coparticipación

“Hay que despabilarse, argentinos y argentinas. Cuando te arrancan la cabeza con la facturación del celular, de internet, del cable, es porque hubo un juez que les dictó un amparo. Entonces no es un servicio público y pueden fijar libremente el precio”, comentó, al referirse a la influencia de la Justicia en la cotidianidad de las personas.

Entonces la exmandataria apuntó también a la pelea por el presupuesto porteño. Mencionó “la solución de la suprema Corte de Justicia” y se preguntó ¿qué está pasando con la cuestión democrática en la República Argentina?

Recordó que Mauricio Macri con un decreto simple le dio muchísimo a la Ciudad de Buenos Aires y que durante la presente gestión se sancionó una ley disponiendo menos fondos que entonces. Criticó que la Justicia no puede “suspender una ley” y que “los supremos” hicieron una incursión e el poder Legislativo también cuando el peronismo colocaba un representante en el estamento de abogados del Consejo de la Magistratura.

“Estamos ante un hecho ajurídico como si hubiera desaparecido el estado de derecho”, dijo y se quejó del “partido judicial”. Entre otros ejemplos dijo que”lo que está pasando en la Argentina es contra el peronismo lo dije hace mucho tiempo” y mencionó que le van a dar a la Ciudad que tiene en 6 presupuestos de Avellaneda y que lo que gasta la Ciudad en ornamentación es el presupuesto de todo el año de Quilmes”.

Peronismo

Para Cristina, “hay una patente de impunidad para todo aquel que no sea peronista. Deberíamos preguntarnos todos si es sostenible un país con estos parámetros en la administración de justicia”

“Necesitamos que vuelva a haber un árbitro en serio del poder judicial en la Argentina. Esto no existe hoy y es grave, porque el año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia”, lanzó Cristina. En otro pasaje de su discurso, hizo un fuerte llamado político al seno del Frente de Todos (FdT). “Yo creo que el peronismo en esto, cada compañero, cada dirigente, cada militante tiene su bastón de mariscal en la mochila: sáquenlo y no le pidan permiso a nadie. En todo caso, si se equivocan con el bastón, pidan perdón, pero permiso no le pidan a nadie”, disparó. “El miedo es un gran disciplinador de la dirigencia política y un gran frustrador de las sociedades”, concluyó.