El dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 2 de mayo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 2 de mayo
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 2 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.391 para la venta.
Valor del CCL hoy, sábado 2 de mayo
El dólar CCL opera a $1.504,20 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.1%.
Valor del dólar MEP hoy, sábado 2 de mayo
El dólar MEP opera a $1.442,43 y la brecha con el dólar oficial es de 3.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 2 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 2 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.466,66, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 2 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s78.339, según Binance.
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