Irán advirtió que es "probable" que se reanude la guerra con EEUU

Lo confirmó un alto subcomandante del Ejército. Además, indicó que "las pruebas demuestran que EEUU no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo”.

Desde el Ejército iraní anunciaron que están "totalmente preparado para cualquier nueva aventura".

El régimen de Irán advirtió que es probable la reanudación de la guerra con EEUU , luego de que el presidente Donald Trump anunciara el fin de las hostilidades ante el Congreso de su país. El país persa indicó que "según las pruebas" el país enemigo "no está comprometido con un acuerdo".

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La Casa Blanca , con rúbrica de Trump, emitió un documento hacia el Congreso en donde informó sobre la situación de las operaciones militares contra Irán según establecen las leyes estadounidenses, que exigen a los presidentes a finalizar las actividades bélicas a los 60 días de sus inicios en caso de no haberlas iniciado con autorización legislativa.

Ahora bien, el Ejército iraní afirmó este sábado que es "probable" de que las hostilidades se reanuden hacia EEUU e Israel. En esa línea, amplió que está "totalmente preparado para cualquier nueva aventura o imprudencia por parte de los estadounidenses".

La confirmación provino del subcomandante del centro de mando Mohammad Jafar Asadi, ante el estancamiento de las conversaciones de paz y las observaciones de Trump a la última propuesta iraní en las negociaciones. El funcionario expresó que "las pruebas demuestran que EEUU no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo”, según la agencia de noticias iraní Fars.

guerra iran israel ataque hospital israeli.jpg La confirmación provino del subcomandante Mohammad Jafar Asadi, quien expresó que "las pruebas demuestran que EEUU no está comprometido".

Irán acercó una nueva oferta a Washington para reactivar negociaciones, pero Donald Trump mantiene sus reparos

En un escenario marcado por la fragilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, el gobierno iraní aseguró haber presentado una propuesta “definitiva” para reencauzar las conversaciones diplomáticas. Sin embargo, el presidente Donald Trump volvió a mostrarse escéptico respecto del contenido del planteo.

Según informó la agencia estatal iraní, el texto fue entregado a Washington a través de Pakistán, país que actúa como intermediario en este complejo proceso. Aunque no trascendieron detalles concretos del documento, desde Teherán lo consideran un intento serio por destrabar el diálogo.

Del otro lado, Trump fue claro al expresar su descontento. “No estoy conforme con lo que ofrecen en este momento”, declaró ante periodistas, dejando en evidencia que las diferencias entre ambas partes siguen siendo profundas.