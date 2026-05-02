La foto de Gonzalo Higuaín que se hizo viral por su radical cambio físico + Seguir en









El delantero se retiró en 2022 y desde entonces mantiene un perfil bajo. A sus 38 años, la imagen se volvió viral por su diferencia a cuando se desempeñaba como futbolista.

Archivo. El mítico delantero se volvió viral por una fotografía que se compartió en las redes sociales.

Gonzalo Higuaín se volvió tendencia en las últimas horas, aunque esta vez por fuera de lo estrictamente deportivo. Una supuesta imagen reciente del exdelantero de la Selección argentina, captada en un comercio de Miami junto a un seguidor, se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió un fuerte debate sobre su aspecto actual.

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A los 38 años, “Pipita” llamó la atención por un cambio físico que dista de la imagen que mostraba durante su etapa como futbolista en clubes como Real Madrid, Napoli o Juventus. La foto, difundida en plataformas como Twitter e Instagram, generó sorpresa pero también dudas: varios usuarios pusieron en cuestión su autenticidad y deslizaron la posibilidad de que haya sido alterada mediante inteligencia artificial.

El bajo perfil que mantiene desde su retiro, en 2022 tras su paso por Inter Miami, contribuye a ese halo de incertidumbre. Actualmente, Higuaín se desempeña como Entrenador de Desarrollo de Jugadores en la franquicia estadounidense, alejado de la exposición mediática que marcó gran parte de su carrera.

image La foto de Gonzalo Higuaín que se volvió viral en las redes sociales.

La carrera de Gonzalo Higuaín Más allá del episodio viral, su trayectoria habla por sí sola. A lo largo de 17 años como profesional, el exgoleador acumuló más de 300 tantos. Su etapa en el Real Madrid fue particularmente destacada, con 107 goles en 190 partidos, mientras que con la camiseta de la Selección argentina disputó 75 encuentros. Entre sus logros, también figura la consagración en la Europa League con Chelsea hace seis años.

En el desglose completo de su carrera, Higuaín alcanzó los 365 goles en 776 partidos oficiales, repartidos entre River, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea, Inter Miami y la Selección argentina. Su recorrido con la Albiceleste comenzó el 10 de octubre de 2009, en el recordado triunfo 2-1 frente a Perú que selló la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 bajo la conducción de Diego Maradona. En ese partido convirtió su primer gol internacional. Luego participó en los Mundiales de 2010, 2014 y 2018, además de las Copas América de 2011, 2015 y 2016. Con 32 goles en 75 presentaciones, se ubica entre los máximos anotadores históricos del seleccionado, compartiendo el quinto puesto con Maradona.