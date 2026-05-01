Javier Milei vuelve a viajar a EEUU: participará de un foro internacional en Los Ángeles

El Presidente realizará su cuarto viaje a Estados Unidos en lo que va del año para exponer en la Conferencia Global del Instituto Milken, un foro que reúne a referentes de finanzas, tecnología, salud y políticas públicas.

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken , un foro internacional que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico, empresarial y de las políticas públicas.

La presentación del mandatario argentino está prevista para el miércoles 6 de mayo , en el marco de la 29ª edición del encuentro, que se realizará en Los Ángeles . Será la segunda vez que Milei exponga en esa conferencia, luego de su participación en 2024.

Si bien aún no fue precisada oficialmente la fecha de llegada de la comitiva argentina, la exposición del Presidente ya figura dentro de la agenda del evento. Según trascendió, Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford .

La Conferencia Global del Instituto Milken comenzará el domingo 3 de mayo y el lema de este año será “Liderando en una nueva era” . El foro reúne a dirigentes políticos, empresarios, inversores y especialistas de distintos sectores para debatir sobre los principales desafíos económicos, tecnológicos y sociales a nivel global.

A lo largo de sus distintas ediciones, el evento contó con la participación de figuras internacionales como Bill Clinton , Kristalina Georgieva , Jensen Huang y la reina Rania de Jordania , entre otros.

Milei ya había participado de la conferencia en 2024, cuando buscó enviar una señal a los inversores internacionales y afirmó ante empresarios que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”. Un año después, el mandatario también mantuvo una breve actividad vinculada al Instituto Milken, donde expuso ante representantes de compañías y entidades financieras como Chevron, JP Morgan, PIMCO, Amazon Web Services, Citi, Copa Airlines, Globant y la Fundación Reagan, entre otras.

El nuevo viaje se inscribe en la agenda internacional del Presidente y en su estrategia de acercamiento a Estados Unidos. En lo que va del año, Milei ya visitó ciudades como Washington, Miami y Nueva York, donde encabezó actividades con empresarios, inversores y funcionarios.

En marzo, el mandatario inauguró la Argentina Week 2026, organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos junto con JP Morgan y Bank of America. En ese encuentro, sostuvo que el país tiene condiciones para iniciar un proceso de convergencia económica que lo acerque a las principales potencias.

En la última semana, Milei participó de distintas actividades, entre ellas la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso y una visita al portaaviones nuclear USS Nimitz, en aguas argentinas, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 del Comando Sur de Estados Unidos.

Cuánto gastó Javier Milei en viajes al exterior

El nuevo viaje a Estados Unidos se suma a una agenda internacional intensa. Según una reconstrucción de Ámbito en base a los informes de gestión presentados por los jefes de Gabinete ante el Congreso, Javier Milei ya acumuló más de $4.700 millones en gastos por viajes al exterior desde el inicio de su mandato.

El último informe presentado por Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados detalló que, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, los traslados internacionales del Presidente y su comitiva insumieron otros $437 millones. Ese monto se agrega a los $2.300 millones registrados entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, y a los más de $1.900 millones correspondientes al período posterior.

Dentro de ese esquema, Estados Unidos aparece como el destino más frecuente. Allí Milei viajó en reiteradas oportunidades para participar de foros empresarios, encuentros ideológicos, reuniones con inversores, actividades vinculadas al FMI y contactos políticos con referentes de la administración de Donald Trump.