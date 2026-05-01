Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 1 de mayo + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 1 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.391 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 1 de mayo El dólar CCL opera a $1.500,76 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.9%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 1 de mayo El dólar MEP opera a $1.442,43 y la brecha con el dólar oficial es de 3.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 1 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 1 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.476,11, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 1 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s76.547, según Binance.