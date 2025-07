Alexander Zverev quedó eliminado en Wimbledon y reveló: "Me cuesta encontrar la alegría"

El tenista alemán representó una nueva decepción en un torneo de Grand Slam . Zverev confesó sus problemas de salud mental y que “a veces me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental, lo llevo sintiendo desde después del Abierto de Australia”.

Sin embargo, aclaró que “estoy intentando encontrar maneras de salir de este atrolladero, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable”.