Cómo le fue a la Selección argentina cada vez que Lionel Messi no jugó en la era Scaloni + Agregar ámbito en









El astro argentino tendrá su despedida de la Albiceleste el próximo 6 de octubre y se ausentará en los próximos dos amistosos, contra Bolivia y Burkina Faso. Conocé cómo le fue a los dirigidos por Lionel Scaloni cada vez que no sumó minutos.

Los resultados de la Selección argentina cada vez que Lionel Messi no jugó en la era de Lionel Scaloni.

Lionel Messi está a las vísperas de jugar su último partido con la Selección argentina y lo hará el próximo 6 de octubre ante Benín, en el Estadio Monumental. Este miércoles contra Bolivia volverá a ausentarse, al igual que el sábado contra Burkina Faso, y así está el historial del ciclo de Lionel Scaloni en la Albiceleste sin que el “10” sume minutos.

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En total, Messi no estuvo en 25 partidos de la “Scaloneta”. En dos oportunidades fue porque se quedó en el banco de suplentes, mientras que las veces restantes no participó por diversos motivos, ya sea por lesión, descanso o suspensión. Sin ir más lejos, a principios de 2022 no pudo formar parte de la citación en dos ocasiones porque le agarró COVID-19 y necesitaba aislamiento obligatorio.

Messi y sus sentimientos por la camiseta de la Selección. Instagram Lionel Messi En estos 25 encuentros sin “La Pulga”, la Selección argentina ganó 19, empató tres y perdió otros tres. De esta manera, los dirigidos por Scaloni consiguieron una efectividad del 80%. Entre las victorias más recordadas se destaca la goleada por 4 a 1 contra Brasil, por las últimas Eliminatorias Sudamericanas, en la que Messi no pudo estar por un problema en el aductor.

El historial de las ausencias de Messi En el comienzo de reestructuración de Scaloni cuando asumió en 2018, Messi no fue citado a ninguno de los seis amistosos que jugó la Albiceleste hasta el final del mencionado año, hasta que se vieron cara a cara por primera vez al año siguiente.

A principios de 2019 no participó en el primer cotejo, pero volvió para ponerse a punto y jugar la Copa América en Brasil, en donde quedarían eliminados contra los anfitriones. Posteriormente jugaron el tercer puesto contra Chile, fue expulsado y tuvo polémicas declaraciones contra la Conmebol, lo que le valió cuatro partidos de suspensión.

Messi en la Copa América 2019. Foto: NA Su gran seguidilla participando de la Selección duró desde 2020 hasta 2021, tiempo en el que no se perdió ningún encuentro. En 2022 se perdió la primera fecha FIFA, ausentándose dos partidos, y luego no volvió a faltar, hasta que a final de ese año se consagró campeón del mundo en Qatar. Entre 2023 y 2024 no participó de siete partidos, aunque uno de ellos lo vio desde el banco de suplentes y no ingresó por decisión de Scaloni. Tras haber ganado los dos primeros partidos en la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos, el pujatense decidió reservarlo en el último partido contra Perú para que llegue con las mejores condiciones a los cuartos de final. Messi con la Selección argentina en 2024. Reuters En 2025 solo se perdió cuatro partidos. Uno de ellos contra Venezuela, en el que Franco Mastantuono portó la N°10, mientras que en 2026 fue al banco en el anteúltimo duelo preparatorio para el Mundial en Norteamérica, contra Honduras, y no ingresó. Qué partidos se perdió Messi con la Selección argentina 8/9/2018 – 3-0 vs. Guatemala – Amistoso 11/9/2018 – 0-0 vs. Colombia – Amistoso 11/10/2018 – 4-0 vs. Irak – Amistoso 16/10/2018 – 0-1 vs. Brasil – Amistoso 16/11/2018 – 2-0 vs. México – Amistoso 20/11/2018 – 2-0 vs. México – Amistoso 26/3/2019 – 1-0 vs. Marruecos – Amistoso 5/9/2019 – 0-0 vs. Chile – Amistoso 10/9/2019 – 4-0 vs. México – Amistoso 9/10/2019 – 2-2 vs. Alemania – Amistoso 13/10/2019 – 6-1 vs. Ecuador – Amistoso 27/1/2022 – 2-1 vs. Chile – Eliminatorias 1/2/2022 – 1-0 vs. Colombia – Eliminatorias 19/6/2023 – 2-0 vs. Indonesia – Amistoso 12/9/2023 – 3-0 vs. Bolivia – Eliminatorias 22/3/2023 – 3-0 vs. El Salvador – Amistoso 27/3/2023 – 3-1 vs. Costa Rica – Amistoso 29/6/2024 – 2-0 vs. Perú – Copa América 5/9/2024 – 3-0 vs. Chile – Eliminatorias 10/9/2024 – 1-2 vs. Colombia – Eliminatorias 21/3/2025 – 1-0 vs. Uruguay – Eliminatorias 25/3/2025 – 4-1 vs. Brasil – Eliminatorias 9/9/2025 – 0-1 vs. Ecuador – Eliminatorias 10/10/2025 – 1-0 vs. Venezuela – Amistoso 6/6/2026 – 2-0 vs. Honduras - Amistoso