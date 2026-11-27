La estrella de la Selección argentina que buscaría contratar el Manchester United de Mauricio Pochettino + Agregar ámbito en









A tan solo una semana de asumir como entrenador de los Diablos Rojos, el entrenador argentino comenzó a evaluar los jugadores que podrían llegar a Carrington en el mercado de pases invernal de Europa, con la mirada puesta en uno de los jugadores sensación de la Albiceleste.

﻿Nico Paz, el nombre que seduce al Manchester United de Mauricio Pochettino. @pochettino

El Manchester United se encuentra en zona de descenso de la Premier League y hace una semana contrató al argentino Mauricio Pochettino para revertir esta situación. Con tan solo una victoria en los últimos 13 encuentros, el entrenador comenzó a planear junto a su cuerpo técnico las incorporaciones para la próxima ventana de transferencias, donde tienen en la mira a una figura de la Selección argentina.

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El apuntado es Nico Paz, quien comenzó con el pie derecho la temporada europea con el Como de Italia y es seguido por varios gigantes del Viejo Continente. Aun así, el deseo del futbolista nacido en España y nacionalizado argentino es regresar al Real Madrid, aunque por ahora mantiene la cabeza puesta en el equipo comandado por Cesc Fábregas.

Pochettino sueña con la contratación de Nico Paz. A pesar de que parece un sueño lejano, el periodista Matteo Moretto aseguró que Pochettino y Paz comparten representante, lo que facilitaría el contacto entre ambos y una posible seducción del técnico para que el mediocampista llegue a Inglaterra a jugar en uno de los clubes más grandes del mundo.

Según Moretto, Pochettino ya consultó por el presente del volante, aunque en principio se mantendrían al margen, tanteando el terreno antes de iniciar gestiones formales. Para mantener la estructura del plantel, los Diablos Rojos oficializaron este viernes la renovación por una temporada más de Bruno Fernandes, mientras esperan oportunidades de mercado.

La principal traba del Manchester United para buscar a Nico Paz Una de las metas del futbolista es ser una pieza fundamental de la Casa Blanca a futuro y el Real Madrid cuenta con una prioridad de compra de €80 millones, ya que Paz arribó a Italia proveniente del Merengue.

Nico Paz, el nuevo héroe de la Selección argentina con el que sueñan los clubes de Europa. En primera instancia, el mediocampista llegó al Como a préstamo y a principios de esta temporada fue fichado de manera definitiva por €60 millones. En esa operación, el Madrid estipuló que tendrá dicha opción preferencial a partir de la próxima campaña, lo que le permitiría anticiparse a cualquier movimiento de otros clubes europeos. Por otro lado, Paz tuvo la chance de volver al Santiago Bernabéu hace tan solo tres meses, pero decidió quedarse en Italia para disputar la UEFA Champions League con el Como bajo las órdenes de Fábregas. En lo que va de la temporada, el volante lleva disputados 16 partidos entre Serie A y Champions, en los que aportó seis goles y ocho asistencias, con la particularidad de que dos tantos y un pase gol fueron justamente ante el Manchester United. Además, con la camiseta de la Selección argentina convirtió cinco veces en sus últimos cinco encuentros.