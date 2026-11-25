El extremo argentino no fue parte del plantel para viajar al duelo de la Champions League y decidió sacar todos los posteos relacionados con los Villanos en su cuenta de instagram.

Alejandro Garnacho: entre la necesidad de sumar minutos y sus diferencias con el entrenador del Aston Villa.

Luego de no ser convocado el martes para jugar ante el Galatasaray, por la UEFA Champions League, Ale jandro Garnacho decidió eliminar todas sus fotos con el Aston Villa en sus redes sociales y comenzó a preocupar a los fanáticos que quieren verlo brillar con el cuadro de Birmingham.

En su cuenta de Instagram, el argentino eliminó su foto de perfil y todo lo relacionado con su actual etapa futbolística. Como gesto de enojo por la decisión de Unai Emery de no utilizarlo, sólo mantuvo las fotos con su familia y con la camiseta del Manchester United, club del que se fue en 2025 para arribar al Chelsea, quienes después lo mandaron en calidad de cedido a los "Villanos"

Además, como para dar un claro indicio de su gesto, la única foto que fijó en su perfil fue la que está sosteniendo la FA Cup con la ropa de los Diablos Rojos , la cual ganó hace dos temporadas, en 2024.

Continuando con su conflicto con el Aston Villa, su entrenador fue consultado por esta situación luego de la derrota en Turquía, en donde dijo: “ Hoy, los jugadores que están acá son los que yo creo que son los mejores para estar acá con nosotros ”, aseguró de manera breve.

Como para contrarrestar un poco esta situación con los hinchas y que el mensaje sea claro para los dirigentes, Garnacho subió esta tarde una foto en el campo de entrenamiento del club mientras practicaba uno de los ejercicios de resistencia.

Unai Emery, claro con lo que tiene que hacer garnacho para sumar minutos en el Aston Villa.

Esta ausencia no es repentina, sino que Emery ya había advertido que el español nacionalizado argentino necesitaba ponerse en condiciones para volver a ingresar en un encuentro. “Tiene que seguir trabajando. Trabajo, trabajo, entrenamiento y más trabajo. Cuando lo haga, tendrá minutos para jugar y para jugar bien. Está progresando, pero hay futbolistas delante suyo ahora mismo”, reveló.

Cuáles son los números de Garnacho en el Aston Villa

Esta disruptiva relación con su entrenador se basa en que no pudo estar a la altura de los objetivos que pautaron a principio de temporada entre ambos. En total, tan solo pudo disputar siete encuentros y no aportó goles ni asistencias, por lo que cada vez se le fue restando más tiempo de juego.

Garnacho, con la necesidad de volver a sumar minutos con el Aston Villa.

Sin ir más lejos, jugó nada más que 95 minutos desde su estadía en Birmingham. De momento, su situación es una incógnita y la ventana de fichajes de invierno europeo está cerca de abrirse. En caso de querer volver a portar la camiseta de la Selecciónargentina, Lionel Scaloni avisó en varias ocasiones que observaban a todos los jugadores y que le prestaban suma atención a los que más minutos aprovechaban.

Ante este panorama, el “Bichito” tendrá que evaluar minuciosamente cada paso y deberá volver a encontrar el punto de quiebre para ser el jugador que brilló en el Manchester United hace tan solo unos años y, sobre todo, con el objetivo de volver a ponerse la celeste y blanca.