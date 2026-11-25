Clasificación agónica: la Selección argentina empató contra Dinamarca y avanzó a los dieciseisavos del Mundial sub 17 + Agregar ámbito en









El combinado dirigido por Diego Placente sufrió hasta el final del encuentro, aunque pudo conseguir su objetivo de llegar a la ronda de eliminación luego de un inicio con el pie izquierdo.

El festejo de Alan Alcaraz, el goleador de la Selección argentina ante Dinamarca en la Copa del Mundo sub-17. Argentina

La Selección argentina se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Qatar, después de empatar 3 a 3 contra Dinamarca durante este miércoles por la tarde. Tras comenzar perdiendo 2 a 0, los dirigidos por Diego Placente cambiaron la cara en la segunda parte y pudieron conseguir el primer objetivo del certamen.

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Luego de esta clasificación, la Albiceleste pudo finalizar en la segunda posición del Grupo C, con 4 puntos. Por delante, se ubicó Australia, con 5 unidades, mientras que Mozambique pudo finalizar con la misma cantidad que Argentina, pero al ser desempate olímpico terminó en el tercer lugar y clasificará a la siguiente ronda por ser uno de los mejores en ese puesto. Finalmente, los únicos eliminados fueron los daneses, quienes se quedaron en la cuarta posición con 2 puntos.

La Selección argentina antes del encuentro. Argentina La dura clasificación de la Selección argentina sub-17 En la previa, ambos equipos necesitaban buscar la victoria. Dinamarca porque sino se quedaba afuera, y la Selección argentina quería quedarse con los tres puntos para finalizar en lo más alto del grupo, aunque con un empate ya se aseguraba la clasificación.

En el comienzo del partido, los daneses comenzaron golpeando primero en el marcador, aunque la Albiceleste tuvo 15 ocasiones para hacerlo y no pudo aprovecharlas. El primero llegó al minuto 37, cuando Noah Madsen logró convertir el penal que ocasionó el argentino Thiago Pérez.

11 minutos más tarde, en una de las últimas de la primera etapa, los europeos se combinaron en una gran jugada colectiva y Ekene Chukwuani remató desde afuera del área para poner el 2-0 parcial, con fortuna de que la pelota se desvió en Alex Cardozo y complicó al arquero Valentín Reigia.

La Selección argentina, con pasajes de dificultad ante Dinamarca. AFA De cara al entretiempo, Placente no se mostró nada conforme por las oportunidades que estaba desperdiciando el equipo y metió a Tobías Goytía y a Mateo Sánchez para buscar el encuentro con otras variantes en ataque. Finalmente, los cambios surtieron efecto y a los 58´ del complemento Simón Escobar asistió a Giovani Baroni para descontar en el marcador. Tan solo 4 minutos más tarde, Juan Cruz Policcella resolvió una gran jugada individual y puso el empate parcial con un potente derechazo al ángulo superior izquierdo del arquero danés. El gol para que explote el banco argentino llegó a los 68 minutos. Alan Alcaraz recibió una gran asistencia de taco de Sánchez fuera del área, se acercó y colocó la pelota en el mismo lugar que Policcella para poner el 3 a 2. ¡QUÉ GOLAZO PARA REMONTAR EL PARTIDO!



Alcaraz y un disparo infernal para poner el 3-2 de Argentina ante Dinamarca.



Por ahora, La Albiceleste está clasificando a los dieciseisavos de final del #MundialSub17EnDSPORTS. #U17WC pic.twitter.com/ksJ9Bd4d0B — DSPORTS (@DSports) November 25, 2026 El 3-2 de Alcaraz. Aún así, la alegría argentina no duró mucho, debido a que a los 78 minutos Omran Khatar apareció dentro del área y puso el 3 a 3 final. De todos modos, la mayoría de jugadores se fueron con una sonrisa del estadio tras poder clasificarse a los dieciseisavos de final, mientras que tendrán que esperar hasta el jueves para conocer a su próximo rival.