Canelo Álvarez dominó a Scull y volvió a coronarse como campeón unificado

canelo-victoria.jpg Con esta victoria, Canelo, de 34 años, vuelve a reunir los cuatro cinturones de la categoría: FIB, CMB (Consejo Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y OMB (Organización Mundial de Boxeo). Foto: Reuters.

Por su parte, William Scull, de 32 años, perdió su invicto (ahora 23-1) tras mostrar un estilo defensivo y escurridizo que incomodó al mexicano pero no logró convencer a los jueces. Tras la pelea, Canelo criticó duramente la actitud del cubano: “No me gustan esos boxeadores que sólo vienen a sobrevivir. No intentó ganar, sólo quería aguantar”, expresó con frustración.