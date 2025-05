Fórmula 1: día, hora y dónde ver el Gran Premio de Miami

Detrás del italiano se ubicaron los McLaren de Oscar Piastri (2°) y Lando Norris (3°) en un inicio de fin de semana que volvió a ubicar a la escudería inglesa como la de mejor actualidad en el paddock. Por su parte, el neerlandés y actual campeón, Max Verstappen - quién recientemente fue papá - se ubicó en el 4to puesto. Por otro lado, sorprendió la entrada de Alexander Albon (excompañero de Colapinto), Fernando Alonso y Isack Hadjar a la clasificación 3.

En cuanto a Alpine, el equipo francés comenzó el fin de semana con flojos resultados. Pierre Gasly no logró entrar a la Q3 y comenzará de la 13° posición en la carrera Sprint. Por su parte, Doohan no solo tuvo un mal rendimiento (clasificó 17° a casi 1 segundo de su compañero) sino que también realizó una inentendible maniobra por la que mantuvo una fuerte discusión con su equipo a través de la radio. Colapinto, por su parte, continúa a la espera de una oportunidad y, a pesar de los rumores, no está presente como piloto de reserva en Miami.

Doohan mala maniobra La mala maniobra de Doohan que lo dejó fuera de la SQ2 F1

La carrera de Sprint tendrá lugar desde las 13. Luego será el turno de la clasificación, desde las 17, para confirmar los lugares de partida del domingo.

Fórmula 1: todos los horarios del GP de Miami

Viernes 2 de mayo

Práctica Libre 1: 13:30 – 14:30

Clasificación Sprint: 17:30 – 18:15

Sábado 3 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 – 14:00

Clasificación: 17:00 – 18:00

Domingo 4 de mayo

Carrera: 17:00.

Fórmula 1: dónde ver el GP de Miami

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio web www.tycsports.com.

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.

Tabla actualizada del Mundial de Constructores de la Fórmula 1

McLaren: 188 Mercedes: 111 Red Bull: 89 Ferrari: 78 Williams: 25 Haas: 20 Aston Martin: 10 Racing Bulls: 8 Alpine: 6 Kick Sauber: 6

Tabla actualizada del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1