"Chocho" Llop sin filtro contra todos: criticó a Maradona, Messi y Lisandro Martínez

Lionel Messi tendrá, al igual que Diego Maradona , una tribuna en el estadio de Newell's Old Boys que lleve su nombre. Sin embargo, un histórico del club como Juan Manuel Llop del club cuestionó la decisión.

"Hay gente muy importante en la historia de Newell's que hizo un montón de cosas entrando en la historia, varias veces campeón..." , explicó el DT. Acto seguido, Llop remató: "Yo no coincido con esas decisiones".

Juan Manuel Llop disputó 403 partidos, marcó 16 goles y ganó tres títulos con la camiseta de Newell's. Además, fue entrenador del equipo en dos ocasiones.

En tanto, el club Newell's Old Boys de Rosario comunicó con orgullo: "Hoy, el Coloso escribe una nueva página. Por primera vez, los dos nombres más poderosos de la historia del fútbol viven en una misma casa: la nuestra", aseguró en sus redes sociales.

El palazo de "Chocho" Llop contra Lisandro Martínez

Llop no sólo se la agarró contra Maradona y Messi hace unos días, sino que hoy para rematarla disparó contra otro campeón del mundo: Lisandro Martínez.

Después de que el actual defensor de Manchester United inglés señale al entrenador como el motivo de su temprana salida de Newell's, el DT salió a contestarle con dureza: "No tuvo las bolas para pelearla".

"No se animó a pelearla. No tuvo las bolas para pelearla, nada más. En ese momento se querían ir todos, nadie se quería quedar. Los compañeros le dijeron que se quede, le dije que estaba la posibilidad de pelearla como lateral, pero él tomó la decisión de irse a Defensa y Justicia y terminó jugando de lateral", aseguró el director técnico.

"Como tantos otros chicos, él se quería ir. Ese es el Newell's que yo tuve. No es que no lo dejé, él no quiso quedarse. Con el diario del lunes, todo es más fácil. Nosotros lo teníamos bien conceptuado, pero ese era el complejo momento que vivía Newell's, con un órgano fiduciario que manejaban los jueces, todo muy raro...", explicó al respecto Llop.

Lisandro Martínez apenas pudo disputar un partido en Newell's. Fue en junio de 2017, ya sin Llop en el banco (su ciclo duró apenas 18 partidos) y con Juan Pablo Vojvoda como entrenador.