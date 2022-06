Agropecuario, ¿cómo es el club "sojero" que le ganó a Racing y va por Boca?

“Me tomó un segundo pensar en el nombre del club porque era lo que me identificaba, a lo que me dedicaba y me dedico, que es a la actividad agropecuaria", explicó Bernardo Grobocopatel, quien en agosto de 2011 decidió hacer caso a su pasión futbolera y fundar el Club Agropecuario Argentino, simplificado como Agropecuario, ubicado en Carlos Casares, región eminentemente sojera de la Provincia de Buenos Aires.