¿Cómo serían los cruces de cuartos de la Copa de la Liga hoy?

El "Millonario" tiene 23 puntos y se encuentra en la segunda posición de la Zona A, delante de Newell's por diferencia de gol (tienen los mismos puntos). Luego, están Argentinos Juniors y Sarmiento, con 21 puntos cada uno (pero el "Bicho" tiene mejor diferencia de gol).

Boca, por su parte, tiene 21 puntos y quedó en el segundo lugar de la Zona B por encima de Tigre (20), Aldosivi (20), que viene de caer frente a Huracán en Mar del Plata.

Pero como aún faltan dos fechas, todo puede cambiar.

Así las cosas, por el momento los cruces de cuartos de final son los siguientes:

Racing vs. Aldosivi, Boca vs. Newell's, Estudiantes vs. Argentinos y River vs. Tigre.