El presidente de Rosario Central explicó porque no volvió Ángel Di María

"Él nos informó luego de las amenazas que empezó a poner en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. El sábado a la tarde nos comunicamos con él, me dijo la decisión, que no sentía las garantías de seguridad para él y su familia. Ante eso, no puedo abrir un juicio de valor, son cuestiones personales", dijo en declaraciones radiales.

image.png Gonzalo Belloso y Ángel Di María fueron compañeros en Rosario Central.

A su vez, el presidente del club rosarino dejó en claro que respetan "muchísimo sus decisión" y también negó haber discutido sobre la duración del vínculo si volvía a Central.

"Estamos mirando lo que viene. Es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él me lo hizo oficial el sábado. De todo lo que se dijo en este último tiempo, hay poquísimo que sea cierto. Nunca hablamos de duración de contrato. Nunca pidió jugar cuatro meses, dos meses o dos años. Simplemente estuvo evaluando si retornaba o no, si lograba sentirse seguro con la familia", remarcó.