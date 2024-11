Enzo Trossero y sus inéditas e increíbles anécdotas con Carlos Salvador Bilardo, Bob Marley y The Police

Uno de los relatos fue sobre su encuentro con artistas famosos como Bob Marley y The Police durante su tiempo en el Saint-Étienne . Trossero explicó que tanto Marley como Sting (de The Police) visitaron el equipo en distintas ocasiones, lo que generó gran revuelo en Francia . Además, recordó cómo apareció en la revista France Football, siendo apodado "Le blond D'Or" (el rubio de oro).

"Estaba el grupo que tenía Sting , con otros dos: The Police . Y después estaba también Bob Marley. Y bueno, ahí en el equipo de Saint-Ettiene, donde jugaba Osvaldo Piazza , también estaba Michel Platini, Johnny Repp , Henri Michel ", contó Enzo en PD. "Una vez estuvo Bob Marley con el grupo y después otra vez estuvo The Police" , recordó.

También compartió varias anécdotas personales con Carlos Bilardo, entrenador de la Selección argentina. Una de ellas fue en el seleccionado, y vinculándola con la utilización de los drones y la aplicación de la tecnología en el fútbol moderno. "Nos llamó a Pachame y a mí, y nos hizo subir con una escalera a la tribuna. ¿Por qué? Porque decía que desde arriba se veía la totalidad del juego, la verdadera distancia entre los jugadores. Desde abajo era todo igual".

Después de clasificarse para el Mundial de México 1986, Trossero fue convocado por Bilardo, pero en una reunión, el DT le reveló que no lo llevaría como jugador. A partir de ese momento, Trossero no volvió a vestir la camiseta de la selección, aunque más tarde Bilardo le ofreció jugar en Estudiantes de La Plata.

"Cuando quedamos clasificados (al Mundial de México 1986), me fui a jugar a México. Un día viene Bilardo, viste a mi casa en México, en Toluca, y después de la reunión que tuvimos Susana (mi esposa) me dijo: 'Este no te lleva, si no te habló'", contó el exdefensor.

Tiempo después, el reconocido futbolista siguió jugando en la Selección y rememoró: "A los dos meses jugué de titular un partido contra México, faltando tres meses para ir a la Mundial. Y un día me llama Bilardo y me dice: 'Tenemos que encontrarnos en Juan B. Justo y Corrientes'".

Trossero agregó que en aquella charla Bilardo "habló como media hora y de última me dijo: 'Si querés, te llevo conmigo, pero no como jugador'. Me mató".

Por último, Trossero reconoció que nunca volvió a vestir la camiseta celeste y blanca, y perdió la relación con Bilardo en la Selección, hasta que un día recibió una visita inesperada en su casa: "Un día cae Eduardo Manera, en mi casa y me dice: 'Te vengo a buscar para que vengas a jugar a Estudiantes. Bilardo me dijo que te vas a buscar", completó.