Javier Milei saludó a Carlos Bilardo por su cumpleaños: "Bilardista hasta la médula"

A su vez, a poco de haber ganado la Presidencia, Milei recibió críticas de César Luis Menotti, el DT que tuvo una rivalidad histórica con Bilardo, ante lo cual el libertario salió a reforzar su idolatría por el campeón mundial de 1986.

"¡Yo ya gané! Bilardista hasta la médula como toda persona de bien. Muchas gracias, rabanito (como lo llamaba Bilardo a Menotti). Viva la libertad, carajo", escribió en aquella oportunidad al cruzar al campeón mundial de 1978.

El emotivo encuentro de Bilardo y los campeones del Metro '82 de Estudiantes: "Es el equipo del Narigón"

El "Doctor" celebrará su día junto a su familia, algo que no estuvo acostumbrado a hacer hasta los 80 porque, por lo general, se escapaba de los festejos. "No le gustaba, no. No hacía fiestas, no hacía un carajo. Se iba, desaparecía, no le gustaba. Pero ahora está encerrado en la casa: Navidad, Año Nuevo... Mi cumpleaños también la pasamos juntos", reveló su hermano Jorge en dialogo con Clarín.

Bilardo, quien tiene síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y la estabilidad, está al cuidado de su familia, en especial de su hija Daniela, y continúa viendo fútbol. "Está ahí. Ojo, ven, se baña, todo. Pero bueno, está con esta problemita", expresó Jorge en diálogo con el mismo medio.

¿Cómo pasará su día Bilardo? Según contó el hermano del técnico, "vamos a comer algo, después seguro miramos los partidos del domingo... Qué se yo, hasta las siete o las ocho seguro nos quedamos".

Además, también detalló que cada 15 días suelen visitarlo los jugadores que levantaron el trofeo en México, como Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga, además de Miguel Ángel Lemme, quien pasa a verlo a diario.

Por último, Jorge reveló una costumbre que pese a su enfermedad y el paso del tiempo, Carlos nunca perdió: "Mirá, hablamos de fútbol toda la vida. No necesitamos hablar a esta altura: cuando el 4 se la da al 2, después al 6.... ¡cuando se juega una pelota desde el medio al arquero! Ahí nos miramos y nos entendemos ,¡madre mía!".