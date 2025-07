Escándalo en Inter: Calhanoglu le respondió a Lautaro Martínez y lo destrozó en las redes

En una entrevista para la televisión italiana, el argentino disparó: "Aquí tienes que querer quedarte. ¿Entendido? Porque aquí luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya. He visto muchas cosas que no me han gustado".

Quien tomó la palabra luego fue nada menos que el presidente del club, Beppe Marotta , quien no esquivó la pregunta y sí dio nombres: "No lo ha dicho él pero lo digo yo: se refiere a Calhanoglu. Estamos dispuestos a escucharlo, al igual que a los demás. Hablaremos explícitamente la próxima semana. Si opta por tomar caminos diferentes, lo haremos” , explicó.

"Ayer perdimos. Y me dolió. Lo viví con tristeza. Pero lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen", comenzó su descargó contra el argentino.

"Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he dicho que no soy feliz en el Inter. En el pasado recibí ofertas, incluso muy importantes, pero elegí quedarme. Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo. Amo este deporte. Amo este club. Y amo estos colores, por los que lo he dado todo cada día", disparó el turco.

Por último, tiró con dureza: "La historia siempre recordará a los que dieron la cara. No al que alzó la voz más alto".