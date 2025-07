Pep Guardiola, autocrítico tras la eliminación: "En el Barcelona o el Real Madrid ya me habrían despedido"

Pep Guardiola, autocrítico tras la eliminación: "En el Barclona o el Real Madrid ya me habrían despedido"

Si bien evitó referirse directamente a la polémica arbitral en el minuto 96 -cuando no se sancionó una clara falta sobre Jérémy Doku -, el entrenador catalán dejó entrever su frustración por la derrota en un certamen al que el club había llegado con expectativas renovadas tras una intensa inversión en el último mercado.

“Tenemos la sensación de que el equipo está bien, pero nos vamos para casa. Ahora toca descansar y refrescar la mente para volver más fuertes la próxima temporada” , señaló Guardiola, que también destacó la actuación del arquero rival Yassine Bono : “Creamos buenas ocasiones, pero Bono hizo paradas increíbles. No hay nada más que decir”.

El entrenador también reconoció los errores de su equipo en defensa, especialmente frente a las transiciones del conjunto saudí: “Nos castigaron en las transiciones, estuvimos demasiado abiertos. Les permitimos crear demasiadas oportunidades, algo que en este nivel se paga”.

Aunque elogió el rendimiento general, no esquivó la pregunta sobre un posible cierre de ciclo: “Un poco sí. Las cosas no son eternas. Hemos ganado seis Premier League en siete años. Si esto fuera el Barça o el Madrid ya me habrían despedido, pero aquí ni siquiera se planteó”.

Con esta caída por 4-3, el City completó una temporada sin títulos y con varios frentes abiertos de cara al futuro. Entre cambios en el cuerpo técnico, salidas confirmadas como la de Juanma Lillo y un nuevo ciclo por construir, Guardiola parece iniciar un proceso de reconstrucción interna.

“Voy a perder a gente que adoro, pero la gente más joven trae energía que nos ayuda a revitalizarnos”, concluyó, en el cierre de una campaña que marcó el final de una era dorada en Manchester.