Franco Colapinto cumple 22 años: el saludo de Alpine y de Fórmula 1

Además, Fórmula 1 también le dedicó un saludo en su cuenta de X mediante una fotografía suya con una tímida sonrisa. Nacido en Pilar, en 2003, Colapinto inició en el karting a los 9 años, destacándose con campeonatos en la Argentina y un título en la Fórmula 4 Española en 2019.

Su debut en la Fórmula 1 fue con el equipo Williams en 2024, donde logró puntos en Azerbaiyán y EEUU, marcó un hito histórico al volverse el primer argentino en competir en la categoría desde 2001.

Actualmente, como piloto titular de Alpine, Franco superó con un P13 el exigente Circuito de Mónaco y se prepara para cerrar el triplete europeo el próximo fin de semana en Barcelona.

