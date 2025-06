Franco Colapinto, molesto con su Alpine en Austria: "No me sentí cómodo, hay que buscar otra cosa"

Luego de otro flojo viernes de prácticas, el argentino detalló que su auto "tiene balances diferentes de una curva a otra, especialmente en las rápidas que es mi fuerte". "No tengo confianza", apuntó.

El piloto argentino de Alpine , Franco Colapinto , aseguró que no se sintió cómodo con el auto tras lo que fueron sus presentaciones en las prácticas libres del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 .

Tras esta discreta performance, Colapinto afirmó: “No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general. En curvas rápidas, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra. Nada, hay que trabajar para volver un poco más fuertes mañana”.