El próximo GP de Austria en teoría podría ser el último, pero no lo será. Desde la escudería Alpine hicieron una importante aclaración al respecto de este tema.

Alpine entiende que la situación de Colapinto es "ongoing" (en curso) y no hay intención de bajarlo del coche después de Austria, su quinta y última carrera 'firmada'.

Piloto y equipo piensan en la temporada completa. No habrá comunicado sobre su continuidad porque se da por hecha y estará en Silverstone.

“Franco hará las carreras que tiene que hacer. He leído que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras”, dijo Flavio Briatore, quien fue uno de los hombres decisivos para la llegada del argentino a Alpine.

“Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre”, lanzó Briatore. Por el momento Colapinto no pudo sumar puntos pero se lo nota firme en la pista y mucho más centrado, a pesar de haber tenido problemas con el auto.

Colapinto tuvo una buena actuación en Canadá y quedó entre los diez pilotos más destacados según el ranking de la Fórmula 1. Ahora vuelve a Europa y deberá correr en Austria, donde tiene el anhelo de poder sumar puntos con Alpine.

Renunció el CEO de Grupo Renault: ¿afectará a Colapinto?

Luca De Meo, actual CEO del Grupo Renault -propietario de Alpine-, anunció su renuncia al cargo a partir del 15 de julio.

La salida del máximo responsable del conglomerado francés se produce en medio de una temporada complicada para Alpine.

Ahora, con De Meo fuera del tablero, se abre una nueva etapa. Desde Alpine aseguran que el plan deportivo no sufrirá modificaciones y que figuras clave como Briatore seguirán en funciones.