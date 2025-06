Luana Alonso 2.jpg Luana Alonso había realizado un buen desempeño en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La echaron de la villa olímpica en París: la polémica más grande de Luana Alonso

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, Luana Alonso fue noticia no solo por su desempeño en los 100 metros mariposa, donde no avanzó a las semifinales, sino también por su actitud fuera de la piscina. Según versiones oficiales, la nadadora fue retirada de la Villa Olímpica por generar un "ambiente inapropiado", incluyendo viajes no autorizados y publicaciones en redes sociales que no seguían el protocolo establecido.