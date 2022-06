Sigue la novela por Aliendro: Eduardo Domínguez opinó sobre el interés de River por el jugador

"Es un gran jugador, no me llamaría la atención si el entrenador de River (Marcelo Gallardo) se fija en él, como tampoco me llamaría la atención del entrenador de Boca (Sebastián Battaglia). No me voy a meter", manifestó Domínguez en conferencia de prensa, después del triunfo de Independiente sobre Estudiantes de La Plata.

Y agregó: "Nosotros tenemos que trabajar por y para Independiente, por nuestra creencia y que los demás trabajen para sus clubes. No me voy a poner a investigar si realmente lo llamó".

En esa línea, el técnico continuó: "Si hablo con Rodrigo no le voy a preguntar ´¿Te llamó?´. Es tema de él y de los otros clubes. Nosotros nos tenemos que preocupar, priorizar, focalizar y mejorar todo este tema. Porque si seguimos de la misma manera, estamos parados en el mismo lugar y quiere decir que no estamos avanzando. Nosotros debemos avanzar".

Por último, Domínguez cerró: "El cuadro real no lo sé porque hace dos días estoy encerrado pensando en este partido. Sabíamos las dificultades que nos íbamos a encontrar y también las necesidades que teníamos nosotros como equipo de sacar inmediatamente lo que pasó en Argentinos. Mostrarle a la gente lo que queremos mostrar. Pero el cuadro real, lo desconozco".