Juan Martín del Potro vuelve al US Open: cuándo jugará

Luego de haberse despedido oficialmente del tenis el año pasado en un partido exhibición con Novak Djokovic en el Estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, Juan Martín del Potro volverá al US Open, donde ganó uno de los títulos más importantes de su carrera en 2009. Al igual que lo hizo el año pasado, el argentino participará del Starts of the Open (Semana de la Afición del Abierto de Estados Unidos) junto a otras estrellas internacionales del mundo del tenis en la previa del torneo. En agosto pasado participó de la semana de exhibición junto a Gabriela Sabatini. La dupla albiceleste venció al local Andy Roddick y a la danesa Caroline Wozniacki.