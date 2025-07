Franco Mastantuono rompió el silencio y le habló a los hinchas de River: "Entiendo a los que estén enojados"

"No me duele, porque entiendo lo que están pensando", dijo el jugador.

"El hincha de River me brindó un apoyo incondicional. Cuando debuté, sin saber quién era yo, la gente me aplaudió. Para mí fue un plus. La gente de River me trató como soñaba, y le agradezco mucho por siempre el apoyo. Entiendo a muchos hinchas que por ahí están enojados con la situación, con la decisión que tomé. Los entiendo, porque como hincha de River uno siempre piensa en el club, no en el jugador", comentó al respecto Mastantuono.