La Selección argentina confirmó sus amistosos ante Uruguay y Costa Rica: fechas, sedes para el comienzo de la era post Messi

La Albiceleste enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y a Costa Rica el 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Serán los primeros partidos tras la despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, con Cristian “Cuti” Romero como nuevo capitán y Lionel Scaloni al frente de la renovación del equipo.

Se confirmaron los dos amistosos de la Selección Argentina para la última Fecha FIFA del año: ante Uruguay y Costa Rica.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los dos amistosos que disputará la Selección Argentina durante la próxima fecha FIFA de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Uruguay el viernes 13 en Buenos Aires y a Costa Rica el martes 17 en Córdoba, en una ventana que marcará el inicio formal de una nueva etapa para la Albiceleste, tras la despedida de Lionel Messi del seleccionado.

El anuncio se realizó a través de las cuentas oficiales de la Selección, donde la AFA comunicó que el conjunto nacional jugará ante la Celeste en la capital argentina y cuatro días después se medirá con el seleccionado centroamericano en el estadio Mario Alberto Kempes. Aunque las fechas y los rivales ya fueron confirmados, el organismo todavía no oficializó el escenario del clásico rioplatense.

Para el encuentro ante Uruguay, la principal posibilidad es La Bombonera, mientras que el estadio Único de La Plata aparece como una alternativa. Este último escenario se encuentra en refacciones y tiene previsto recibir al seleccionado femenino para un partido ante Alemania a fines de noviembre.

La posibilidad de que Boca sea local en el clásico se produce en un contexto de relaciones tensas entre la AFA y River, una situación que podría influir en la elección de los estadios que utilizará el seleccionado en el futuro. Por ahora, el Monumental no aparece como la primera opción para el compromiso del 13 de noviembre.

El segundo amistoso ya tiene escenario definido: la Selección argentina jugará ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el martes 17 de noviembre.

La presentación llegará apenas 48 días después del encuentro que el equipo nacional disputó frente a Bolivia en el mismo estadio, el 30 de septiembre. De esta manera, Córdoba volverá a recibir al seleccionado en menos de dos meses y reforzará su lugar como una de las principales plazas deportivas del país.

La infraestructura del Kempes, su capacidad para albergar grandes convocatorias y la experiencia en la organización de acontecimientos deportivos de primer nivel contribuyeron a consolidar a la provincia dentro del calendario de la Selección.

La Selección Argentina se enfrentará a Uruguay, el 13 de noviembre en Buenos Aires, y luego a Costa Rica en Córdoba, el 17. Es el inicio de la era post Messi.

El desafío de la Selección sin Messi ni Otamendi

Los amistosos de noviembre tendrán un significado especial porque serán los primeros después del cierre del ciclo de Messi en la Selección argentina. El astro rosarino se despidió del equipo nacional en el partido ante Benín, disputado en el Monumental, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento a una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.

También dejó el seleccionado Nicolás Otamendi, otro de los referentes de la generación que conquistó la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En ese contexto, Cristian “Cuti” Romero asumirá la capitanía y se convertirá en una de las principales referencias de un equipo que deberá sostener su identidad competitiva sin dos de sus líderes históricos.

Las imágenes utilizadas por la AFA para anunciar los amistosos incluyeron a varios de los futbolistas llamados a tener un papel central en esta etapa, entre ellos Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez.

La renovación no implica necesariamente un cambio radical en la estructura del equipo. Scaloni buscará mantener la base competitiva que llevó a la Argentina a ganar los últimos grandes títulos, mientras prueba variantes y amplía las alternativas de cara al próximo ciclo internacional.

Scaloni y la continuidad del proyecto

La próxima concentración también podría ofrecer novedades sobre el futuro del entrenador. Después de la despedida de Messi, Scaloni dejó abierta la puerta a continuar al frente del seleccionado. “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, expresó en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Benín.

La renovación de su vínculo será uno de los asuntos a seguir durante los próximos meses, en un escenario en el que la AFA deberá planificar la transición deportiva y definir los pasos del equipo para el siguiente ciclo.

Los partidos ante Uruguay y Costa Rica servirán para observar cómo responde el conjunto nacional sin Messi ni Otamendi, evaluar nuevas sociedades futbolísticas y determinar qué jugadores pueden consolidarse en el plantel.

La fecha FIFA de noviembre será la última del año para la Selección argentina y funcionará como una instancia de preparación para los compromisos que vendrán en 2027. El inicio de las próximas Eliminatorias está previsto para marzo de ese año, aunque el calendario oficial deberá confirmar las fechas correspondientes.

Argentina ya tiene asegurada su presencia en el Mundial de 2030 por su condición de anfitriona, junto con Uruguay y Paraguay, en el marco de la celebración del centenario de la Copa del Mundo. Por ese motivo, el desafío deportivo estará centrado en sostener el nivel internacional, renovar el plantel y llegar en las mejores condiciones al torneo.