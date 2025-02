Los Pumas 7s pisaron fuerte en Vancouver y avanzaron a semifinales

En un primer tiempo que fue parejo al igual que el encuentro del grupo, el seleccionado argentino golpeó primero con el try de Santiago Mare junto a la conversión que aseguró un 7-0 para el segundo tiempo.

Pero fue Argentina que llegando al final del encuentro de la mano de Matías Osadczuk, se fue directo al in goal para que los dirigidos por Martín Gaitan se metan nuevamente en semifinales.

Los Pumas 7’s se medirán con España

Ahora deberán jugar esta nueva instancia ante España que superó a en tiempo extra a Nueva Zelanda a las 17:30 por un lugar en la final.

En la Jornada inaugural en el día de ayer, ya había asegurado su pase a cuartos de final, cuando derrotó con contundencia a Kenia por 24-0, mientras que en un duelo más ajustado, superaron a Gran Bretaña por 19-14. Mientras que este sábado a la tarde venció 12-5 a Francia terminando con puntaje perfecto.

depSeven @lospumas7arg.jpg @lospumas7arg

El partido ante el conjunto “Galo” comenzó con un desarrollo parejo, con errores de ambos equipos en el manejo de la pelota y una posesión repartida. A pesar de la presión constante de los franceses, Argentina logró abrir el marcador con un try de Joaquín Pellandini, lo que le permitió irse al descanso con una ventaja de 5-0 en un primer tiempo friccionado.

En el complemento, el equipo dirigido por Martín Gaitán ante la ausencia de Santiago Gómez Cora mostró mayor confianza y empezó a generar más situaciones ofensivas.

Si bien algunas oportunidades de try quedaron en el camino, Agustín Fraga apareció a dos minutos del final para ampliar la ventaja con una gran definición. La conversión fue acertada y Argentina se puso 12-0, dejando a Francia con pocas opciones para reaccionar en los minutos restantes.

Sobre el cierre del encuentro, el conjunto francés encontró un try a falta de 20 segundos para el final, sin embargo, el tiempo no le alcanzó y Los Pumas 7’s se quedaron con un triunfo clave en la fase de grupos del Seven de Vancouver, manteniendo su gran presente en el Circuito Mundial.